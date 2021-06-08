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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210608/zaderzhanie-1736129152.html
В Азербайджане заявили о задержании члена армянской диверсионной группы
В Азербайджане заявили о задержании члена армянской диверсионной группы - РИА Новости, 08.06.2021
В Азербайджане заявили о задержании члена армянской диверсионной группы
Минобороны Азербайджана заявило о задержании члена диверсионной группы вооруженных сил Армении, которая, как утверждают в ведомстве, попал на Лачинский участок... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T13:26
2021-06-08T13:26
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
минобороны азербайджана
одкб
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 8 июн – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о задержании члена диверсионной группы вооруженных сил Армении, которая, как утверждают в ведомстве, попал на Лачинский участок армяно-азербайджанской границы для минирования территорий."Восьмого июня на Лачинском участке армяно-азербайджанской государственной границы разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, проникла на нашу территорию. В результате бдительности подразделений азербайджанской армии, дислоцированных на этом направлении, был задержан член группы, военнослужащий Артур Картанян. Остальные члены группы отступили и покинули территорию", - говорится в заявлении военного ведомства Азербайджана."Координаты местности, на которой был задержан диверсант: X8610021, Y4387428. Согласно предварительному расследованию, задачей разведывательно-диверсионной группы противника было минирование наших территорий. В настоящее время уточняются данные о задержанном члене группы", - заявляет минобороны Азербайджана.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.Двадцать седьмого мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
https://radiosputnik.ria.ru/20210607/armeniya-1735970999.html
https://ria.ru/20210602/granitsa-1735273769.html
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россия, никол пашинян, минобороны азербайджана, одкб, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

В Азербайджане заявили о задержании члена армянской диверсионной группы

13:26 08.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в Физули
Разрушенные здания в Физули - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 8 июн – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о задержании члена диверсионной группы вооруженных сил Армении, которая, как утверждают в ведомстве, попал на Лачинский участок армяно-азербайджанской границы для минирования территорий.
"Восьмого июня на Лачинском участке армяно-азербайджанской государственной границы разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, проникла на нашу территорию. В результате бдительности подразделений азербайджанской армии, дислоцированных на этом направлении, был задержан член группы, военнослужащий Артур Картанян. Остальные члены группы отступили и покинули территорию", - говорится в заявлении военного ведомства Азербайджана.
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"Координаты местности, на которой был задержан диверсант: X8610021, Y4387428. Согласно предварительному расследованию, задачей разведывательно-диверсионной группы противника было минирование наших территорий. В настоящее время уточняются данные о задержанном члене группы", - заявляет минобороны Азербайджана.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
Двадцать седьмого мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
Гегаркуник
2 июня, 15:42
Азербайджан выступил за демаркацию и делимитацию границы с Арменией
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНикол ПашинянМинобороны АзербайджанаОДКБВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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