https://ria.ru/20210608/yasnayapolyana-1736094962.html

Более ста событий планируются на столетие музея "Ясная Поляна"

Более ста событий планируются на столетие музея "Ясная Поляна" - РИА Новости, 08.06.2021

Более ста событий планируются на столетие музея "Ясная Поляна"

Весь 2021 год в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области пройдет под знаком празднования 100-летнего юбилея музея, запланированы более 100 мероприятий,... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T10:17

2021-06-08T10:17

2021-06-08T10:34

культура

новости культуры

алексей дюмин

лев толстой (писатель)

ясная поляна (музей)

тула

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ТУЛА, 8 июн - РИА Новости. Весь 2021 год в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области пройдет под знаком празднования 100-летнего юбилея музея, запланированы более 100 мероприятий, сообщил губернатор региона Алексей Дюмин в интервью РИА Новости.Десятого июня музею-усадьбе исполняется 100 лет. В Ясной Поляне родился и провел большую часть жизни Лев Толстой, там он написал многие свои великие произведения."Весь 2021 год в "Ясной Поляне" пройдет под знаком празднования юбилея. Запланировано более 100 мероприятий, некоторые их них уже идут", - сказал Дюмин.По его словам, за последнее время "Ясная Поляна" сильно расширила свою деятельность, превратившись в сеть филиалов. Музей поддерживает прочные контакты с зарубежными коллегами, проводит уже традиционные международные писательские встречи, фестивали, научные конференции."Конечно, в прошлом году из-за пандемии посещаемость музея была ниже, чем в 2019 году, особенно среди иностранных туристов. Поэтому одна из главных целей музея сейчас – выйти по этому показателю на доковидный уровень", - заявил губернатор.

https://ria.ru/20210526/tolstoy-1734297092.html

https://ria.ru/20210608/turizm-1736010148.html

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новости культуры, алексей дюмин, лев толстой (писатель), ясная поляна (музей), тула