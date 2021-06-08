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Культура
https://ria.ru/20210608/yasnayapolyana-1736094962.html
Более ста событий планируются на столетие музея "Ясная Поляна"
Более ста событий планируются на столетие музея "Ясная Поляна" - РИА Новости, 08.06.2021
Более ста событий планируются на столетие музея "Ясная Поляна"
Весь 2021 год в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области пройдет под знаком празднования 100-летнего юбилея музея, запланированы более 100 мероприятий,... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T10:17
2021-06-08T10:34
культура
новости культуры
алексей дюмин
лев толстой (писатель)
ясная поляна (музей)
тула
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ТУЛА, 8 июн - РИА Новости. Весь 2021 год в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области пройдет под знаком празднования 100-летнего юбилея музея, запланированы более 100 мероприятий, сообщил губернатор региона Алексей Дюмин в интервью РИА Новости.Десятого июня музею-усадьбе исполняется 100 лет. В Ясной Поляне родился и провел большую часть жизни Лев Толстой, там он написал многие свои великие произведения."Весь 2021 год в "Ясной Поляне" пройдет под знаком празднования юбилея. Запланировано более 100 мероприятий, некоторые их них уже идут", - сказал Дюмин.По его словам, за последнее время "Ясная Поляна" сильно расширила свою деятельность, превратившись в сеть филиалов. Музей поддерживает прочные контакты с зарубежными коллегами, проводит уже традиционные международные писательские встречи, фестивали, научные конференции."Конечно, в прошлом году из-за пандемии посещаемость музея была ниже, чем в 2019 году, особенно среди иностранных туристов. Поэтому одна из главных целей музея сейчас – выйти по этому показателю на доковидный уровень", - заявил губернатор.
https://ria.ru/20210526/tolstoy-1734297092.html
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новости культуры, алексей дюмин, лев толстой (писатель), ясная поляна (музей), тула

Более ста событий планируются на столетие музея "Ясная Поляна"

10:17 08.06.2021 (обновлено: 10:34 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовМузей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области
Музей-усадьба Л.Н. Толстого Ясная Поляна в Тульской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТУЛА, 8 июн - РИА Новости. Весь 2021 год в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области пройдет под знаком празднования 100-летнего юбилея музея, запланированы более 100 мероприятий, сообщил губернатор региона Алексей Дюмин в интервью РИА Новости.
Десятого июня музею-усадьбе исполняется 100 лет. В Ясной Поляне родился и провел большую часть жизни Лев Толстой, там он написал многие свои великие произведения.
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"Весь 2021 год в "Ясной Поляне" пройдет под знаком празднования юбилея. Запланировано более 100 мероприятий, некоторые их них уже идут", - сказал Дюмин.
По его словам, за последнее время "Ясная Поляна" сильно расширила свою деятельность, превратившись в сеть филиалов. Музей поддерживает прочные контакты с зарубежными коллегами, проводит уже традиционные международные писательские встречи, фестивали, научные конференции.
"Конечно, в прошлом году из-за пандемии посещаемость музея была ниже, чем в 2019 году, особенно среди иностранных туристов. Поэтому одна из главных целей музея сейчас – выйти по этому показателю на доковидный уровень", - заявил губернатор.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин
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КультураНовости культурыАлексей ДюминЛев Толстой (писатель)Ясная Поляна (музей)Тула
 
 
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