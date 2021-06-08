Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210608/yaponiya-1736091697.html
Капитана шхуны, столкнувшейся с "Амуром", заподозрили в халатности
Капитана шхуны, столкнувшейся с "Амуром", заподозрили в халатности - РИА Новости, 08.06.2021
Капитана шхуны, столкнувшейся с "Амуром", заподозрили в халатности
Сотрудники отделения береговой охраны города Момбэцу подтвердили РИА Новости информацию Киодо, что капитана рыболовецкой шхуны "Дай-хати Хокко-мару" подозревают РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T09:50
2021-06-08T11:17
происшествия
в мире
столкновение российского и японского судов возле хоккайдо
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/144485/89/1444858909_0:117:2644:1604_1920x0_80_0_0_bebbc76b1e4a0100382a13935f0e4b71.jpg
ТОКИО, 8 июн — РИА Новости. Сотрудники отделения береговой охраны города Момбэцу подтвердили РИА Новости информацию Киодо, что капитана рыболовецкой шхуны "Дай-хати Хокко-мару" подозревают в халатности и ненадлежащем управлении судном, повлекшим гибель людей.В свою очередь, в генеральном консульстве России в Саппоро уточнили, что, по имеющимся данным, "с капитаном японского судна ведется дознание путем обмена документами".Накануне в Японии по тем же подозрениям задержали россиянина Павла Добрянского — третьего помощника капитана судна "Амур", с которым столкнулась "Дай-хати Хокко-мару". Ни японцу, ни россиянину еще не предъявили официальных обвинений.По японскому УК, максимальная санкция по статье о халатности — три года лишения свободы или штраф до пяти тысяч долларов; за ненадлежащее управление судном — семь лет или около десяти тысяч долларов.Двадцать шестого мая "Амур" шел из Корсакова в Момбецу с грузом краба. В 23 километрах от конечного пункта маршрута судно столкнулось с "Дай-хати Хокко-мару".Японская шхуна перевернулась, однако сообщение о ЧП поступило с "Амура". Россияне подобрали тонувших японских рыбаков, но трое из них уже находились без сознания, затем подтвердилась их смерть. На "Амуре" никто не пострадал.Водоизмещение "Амура" — 662 тонны, на борту находились 23 человека. Водоизмещение "Дай-хати Хокко-мару" — 9,7 тонны, экипаж насчитывал пять человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210604/shkhuna-1735576703.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры с места столкновения российского и японского судов в Охотском море
Причиной столкновения российского торгового судна "Амур" с японским рыболовецким "Дай-хати Хокко-мару" мог стать сильный туман. ЧП произошло в среду, 26 мая, около 06:00 (00:00 мск) в 23 километрах от порта Момбецу.
2021-06-08T09:50
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/144485/89/1444858909_176:0:2469:1720_1920x0_80_0_0_f632815edf91f93c6bdfc94cefa781ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, в мире, столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, япония

Капитана шхуны, столкнувшейся с "Амуром", заподозрили в халатности

09:50 08.06.2021 (обновлено: 11:17 08.06.2021)
 
© AP Photo / Emily WangСотрудники береговой охраны Японии у островов Сэнкаку
Сотрудники береговой охраны Японии у островов Сэнкаку - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© AP Photo / Emily Wang
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 июн — РИА Новости. Сотрудники отделения береговой охраны города Момбэцу подтвердили РИА Новости информацию Киодо, что капитана рыболовецкой шхуны "Дай-хати Хокко-мару" подозревают в халатности и ненадлежащем управлении судном, повлекшим гибель людей.
"Да, капитану <...> направили документы о подозрении", — сказал собеседник агентства.
В свою очередь, в генеральном консульстве России в Саппоро уточнили, что, по имеющимся данным, "с капитаном японского судна ведется дознание путем обмена документами".
Накануне в Японии по тем же подозрениям задержали россиянина Павла Добрянского — третьего помощника капитана судна "Амур", с которым столкнулась "Дай-хати Хокко-мару". Ни японцу, ни россиянину еще не предъявили официальных обвинений.
По японскому УК, максимальная санкция по статье о халатности — три года лишения свободы или штраф до пяти тысяч долларов; за ненадлежащее управление судном — семь лет или около десяти тысяч долларов.
Двадцать шестого мая "Амур" шел из Корсакова в Момбецу с грузом краба. В 23 километрах от конечного пункта маршрута судно столкнулось с "Дай-хати Хокко-мару".
Японская шхуна перевернулась, однако сообщение о ЧП поступило с "Амура". Россияне подобрали тонувших японских рыбаков, но трое из них уже находились без сознания, затем подтвердилась их смерть. На "Амуре" никто не пострадал.
Водоизмещение "Амура" — 662 тонны, на борту находились 23 человека. Водоизмещение "Дай-хати Хокко-мару" — 9,7 тонны, экипаж насчитывал пять человек.
Переговоры России и Японии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 11:17Сказано в эфире
Политолог предположила, чем закончится история с японской шхуной
 
ПроисшествияВ миреСтолкновение российского и японского судов возле ХоккайдоЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:50Лавров заявил об отсутствии у России сверхдержавных амбиций
09:48В Чехии призвали относиться к России "как к данности"
09:41На Западе не готовы к честному диалогу с Россией, заявил Лавров
09:36Губернатор: возгорание аппарата ИВЛ вызвало пожар в рязанской больнице
09:34Врачи рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек
09:33В Москве перенесли ужесточение правил для грузовиков свыше 3,5 тонн
09:31В Италии заявили, что санкции против России не дали результата
09:29В Афганистане упал военный вертолет, погибли три человека
09:28Росздравнадзор проведет проверку после пожара в больнице в Рязани
09:23На Алтае рассказали о результатах проверки после ЧП с детьми на батуте
09:14В Италии рассказали о выгоде от производства в стране "Спутника V"
09:07В Болгарии МиГ-29 пропал с радаров во время учебного полета
09:06Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани
09:05В Харькове выросло число пострадавших при взрыве гранаты
08:58Google изменит выбор поисковиков для пользователей Android из Европы
08:57В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице
08:50Власти оценили действия персонала рязанской больницы, где произошел пожар
08:50Названы возможные причины пожара в рязанской больнице
08:50В Томске задержали подозреваемого в двух убийствах и грабеже
08:50ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка
Лента новостейМолния