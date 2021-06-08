https://ria.ru/20210608/yaponiya-1736091697.html

Капитана шхуны, столкнувшейся с "Амуром", заподозрили в халатности

Капитана шхуны, столкнувшейся с "Амуром", заподозрили в халатности - РИА Новости, 08.06.2021

Капитана шхуны, столкнувшейся с "Амуром", заподозрили в халатности

Сотрудники отделения береговой охраны города Момбэцу подтвердили РИА Новости информацию Киодо, что капитана рыболовецкой шхуны "Дай-хати Хокко-мару" подозревают РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T09:50

2021-06-08T09:50

2021-06-08T11:17

происшествия

в мире

столкновение российского и японского судов возле хоккайдо

япония

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ТОКИО, 8 июн — РИА Новости. Сотрудники отделения береговой охраны города Момбэцу подтвердили РИА Новости информацию Киодо, что капитана рыболовецкой шхуны "Дай-хати Хокко-мару" подозревают в халатности и ненадлежащем управлении судном, повлекшим гибель людей.В свою очередь, в генеральном консульстве России в Саппоро уточнили, что, по имеющимся данным, "с капитаном японского судна ведется дознание путем обмена документами".Накануне в Японии по тем же подозрениям задержали россиянина Павла Добрянского — третьего помощника капитана судна "Амур", с которым столкнулась "Дай-хати Хокко-мару". Ни японцу, ни россиянину еще не предъявили официальных обвинений.По японскому УК, максимальная санкция по статье о халатности — три года лишения свободы или штраф до пяти тысяч долларов; за ненадлежащее управление судном — семь лет или около десяти тысяч долларов.Двадцать шестого мая "Амур" шел из Корсакова в Момбецу с грузом краба. В 23 километрах от конечного пункта маршрута судно столкнулось с "Дай-хати Хокко-мару".Японская шхуна перевернулась, однако сообщение о ЧП поступило с "Амура". Россияне подобрали тонувших японских рыбаков, но трое из них уже находились без сознания, затем подтвердилась их смерть. На "Амуре" никто не пострадал.Водоизмещение "Амура" — 662 тонны, на борту находились 23 человека. Водоизмещение "Дай-хати Хокко-мару" — 9,7 тонны, экипаж насчитывал пять человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/shkhuna-1735576703.html

япония

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Кадры с места столкновения российского и японского судов в Охотском море Причиной столкновения российского торгового судна "Амур" с японским рыболовецким "Дай-хати Хокко-мару" мог стать сильный туман. ЧП произошло в среду, 26 мая, около 06:00 (00:00 мск) в 23 километрах от порта Момбецу. 2021-06-08T09:50 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, в мире, столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, япония