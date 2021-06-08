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В Якутии горит более 13 тысяч гектаров леса
В Якутии горит более 13 тысяч гектаров леса - РИА Новости, 08.06.2021
В Якутии горит более 13 тысяч гектаров леса
Тридцать два очага лесных пожаров на общей площади более 13 тысяч гектаров продолжают действовать на территории Якутии, перехода огня на населенные пункты не... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T13:12
2021-06-08T13:12
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нюрбинский район
происшествия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Тридцать два очага лесных пожаров на общей площади более 13 тысяч гектаров продолжают действовать на территории Якутии, перехода огня на населенные пункты не допущено, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее минэкологии Якутии сообщало, что огнем пройдено свыше 6 тысяч гектаров в 10 районах республики."На территории Нюрбинского района действуют 32 природных пожара на площади свыше 13 тысяч гектаров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в пяти километрах от населенного пункта Хандыга находится очаг природного пожара площадью 150 гектаров. "В целях недопущения угрозы перехода огня на поселок из Якутска убыла группа пожарных и спасателей регионального управления МЧС в составе 20 человек со специальным оборудованием", - добавил представитель ведомства.Как сообщалось ранее, тушение лесного пожара в окрестностях Хандыги осложняется порывистым ветром. Спасатели борются с огнем в круглосуточном режиме.
https://ria.ru/20210608/pozhary-1736087724.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нюрбинский район, происшествия

В Якутии горит более 13 тысяч гектаров леса

13:12 08.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар в Тюменской области
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Тридцать два очага лесных пожаров на общей площади более 13 тысяч гектаров продолжают действовать на территории Якутии, перехода огня на населенные пункты не допущено, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее минэкологии Якутии сообщало, что огнем пройдено свыше 6 тысяч гектаров в 10 районах республики.
Тушение лесных пожаров в Якутске - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
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Минприроды заявило о сильном занижении двумя регионами данных по пожарам
"На территории Нюрбинского района действуют 32 природных пожара на площади свыше 13 тысяч гектаров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в пяти километрах от населенного пункта Хандыга находится очаг природного пожара площадью 150 гектаров. "В целях недопущения угрозы перехода огня на поселок из Якутска убыла группа пожарных и спасателей регионального управления МЧС в составе 20 человек со специальным оборудованием", - добавил представитель ведомства.
Как сообщалось ранее, тушение лесного пожара в окрестностях Хандыги осложняется порывистым ветром. Спасатели борются с огнем в круглосуточном режиме.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нюрбинский районПроисшествия
 
 
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