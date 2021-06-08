https://ria.ru/20210608/vzlom-1736160219.html

СМИ сообщили о взломе системы полиции Нидерландов хакерами из России

СМИ сообщили о взломе системы полиции Нидерландов хакерами из России - РИА Новости, 08.06.2021

СМИ сообщили о взломе системы полиции Нидерландов хакерами из России

Голландская газета Volkskrant в день начала слушаний по существу на процессе по делу о крушении на востоке Украины малайзийского Boeing опубликовала материал, в РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T15:39

2021-06-08T15:39

2021-06-08T15:42

mh17. расследование

россия

нидерланды

в мире

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АМСТЕРДАМ, 8 июн - РИА Новости. Голландская газета Volkskrant в день начала слушаний по существу на процессе по делу о крушении на востоке Украины малайзийского Boeing опубликовала материал, в котором со ссылкой на анонимные источники утверждает, что хакеры, якобы связанные с российской Службой внешней разведки (СВР), получили доступ к системе полиции Нидерландов в 2017 году, когда проводилось расследование крушения рейса MH17.По утверждению газеты, взлом обнаружила Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD). Полиция же не заметила кибератаки, и инцидент посеял большую панику в ходе расследования авиакатастрофы, пишет издание. При этом неизвестно, удалось ли хакерам получить доступ к информации, имеющей отношение к расследованию, говорится в сообщении.Голландская разведка и полиция отказались подтвердить или опровергнуть изданию данные об этом взломе.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20210608/mh17-1736155513.html

https://ria.ru/20210526/slushanie-1734307852.html

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mh17. расследование, россия, нидерланды, в мире