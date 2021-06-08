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Хорошие новости
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Архангельские врачи смогут проводить операции по трансплантации печени
Архангельские врачи смогут проводить операции по трансплантации печени - РИА Новости, 08.06.2021
Архангельские врачи смогут проводить операции по трансплантации печени
Врачи в Архангельской области после прохождения специальной подготовки смогут проводить операции по пересадке печени, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T13:29
2021-06-08T13:29
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россия
александр цыбульский
здоровье - общество
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архангельская область
архангельск
общество
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МУРМАНСК, 8 июн – РИА Новости. Врачи в Архангельской области после прохождения специальной подготовки смогут проводить операции по пересадке печени, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский по итогам прошедшего в областной столице заседания пленума правления Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ."Операции по пересадке печени будут проводиться на базе Первой городской клинической больницы им. Е. Е. Волосевич. Теперь пациенты, которым нужна такая операция, смогут получить помощь прямо в Архангельске, не выезжая в другие регионы страны", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале.Глава региона отметил, что специалисты уже прошли обучение в главном трансплантологическом центре России. На начальном этапе архангельским хирургам будут помогать специалисты Национального центра трансплантологии имени академика Шумакова.Цыбульский добавил, что заболевания печени, поджелудочной железы, желчевыводящих путей считаются одной из самых частых причин обращений за неотложной помощью. Ежегодно в медучреждениях Архангельской области медики выполняют больше двух тысяч операций, связанных с этими заболеваниями."В целом наш регион является одним из крупнейших региональных центров по лечению этих болезней на северо-западе России. Для развития этого направления лечения на этот год в областном бюджете мы предусмотрели дополнительные средства на операции по трансплантации печени", - пояснил глава региона.
https://ria.ru/20210607/operatsiya-1735971900.html
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россия, александр цыбульский, здоровье - общество, снг, архангельская область, архангельск, общество

Архангельские врачи смогут проводить операции по трансплантации печени

13:29 08.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевХирурги проводят операцию
Хирурги проводят операцию - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 8 июн – РИА Новости. Врачи в Архангельской области после прохождения специальной подготовки смогут проводить операции по пересадке печени, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский по итогам прошедшего в областной столице заседания пленума правления Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ.
"Операции по пересадке печени будут проводиться на базе Первой городской клинической больницы им. Е. Е. Волосевич. Теперь пациенты, которым нужна такая операция, смогут получить помощь прямо в Архангельске, не выезжая в другие регионы страны", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале.
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Глава региона отметил, что специалисты уже прошли обучение в главном трансплантологическом центре России. На начальном этапе архангельским хирургам будут помогать специалисты Национального центра трансплантологии имени академика Шумакова.
Цыбульский добавил, что заболевания печени, поджелудочной железы, желчевыводящих путей считаются одной из самых частых причин обращений за неотложной помощью. Ежегодно в медучреждениях Архангельской области медики выполняют больше двух тысяч операций, связанных с этими заболеваниями.
"В целом наш регион является одним из крупнейших региональных центров по лечению этих болезней на северо-западе России. Для развития этого направления лечения на этот год в областном бюджете мы предусмотрели дополнительные средства на операции по трансплантации печени", - пояснил глава региона.
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Хорошие новостиРоссияАлександр ЦыбульскийЗдоровье - ОбществоСНГАрхангельская областьАрхангельскОбщество
 
 
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