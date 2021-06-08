https://ria.ru/20210608/vozgoraniya-1736091268.html
В Москве возгораний сухой травы в мае было на 30% меньше, чем год назад
В Москве возгораний сухой травы в мае было на 30% меньше, чем год назад - РИА Новости, 08.06.2021
В Москве возгораний сухой травы в мае было на 30% меньше, чем год назад
Возгораний сухой травы в мае 2021 года в Москве было на 30% меньше, чем в прошлом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, глава комплекса городского... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T09:48
2021-06-08T09:48
2021-06-08T09:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Возгораний сухой травы в мае 2021 года в Москве было на 30% меньше, чем в прошлом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.Ранее он сообщил журналистам, что в Москве с наступлением лета усилен контроль за обеспечением пожарной безопасности на природных территориях, заранее были реализованы превентивные мероприятия для предотвращения возгораний.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание уделяется проведению профилактической работы с населением, ведь самая частая причина природных пожаров – неосторожное обращение с огнем.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва