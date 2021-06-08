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В Москве возгораний сухой травы в мае было на 30% меньше, чем год назад
В Москве возгораний сухой травы в мае было на 30% меньше, чем год назад - РИА Новости, 08.06.2021
В Москве возгораний сухой травы в мае было на 30% меньше, чем год назад
Возгораний сухой травы в мае 2021 года в Москве было на 30% меньше, чем в прошлом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, глава комплекса городского... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T09:48
2021-06-08T09:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Возгораний сухой травы в мае 2021 года в Москве было на 30% меньше, чем в прошлом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.Ранее он сообщил журналистам, что в Москве с наступлением лета усилен контроль за обеспечением пожарной безопасности на природных территориях, заранее были реализованы превентивные мероприятия для предотвращения возгораний.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание уделяется проведению профилактической работы с населением, ведь самая частая причина природных пожаров – неосторожное обращение с огнем.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

В Москве возгораний сухой травы в мае было на 30% меньше, чем год назад

09:48 08.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСухая трава горит в поле
Сухая трава горит в поле - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Возгораний сухой травы в мае 2021 года в Москве было на 30% меньше, чем в прошлом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.
Ранее он сообщил журналистам, что в Москве с наступлением лета усилен контроль за обеспечением пожарной безопасности на природных территориях, заранее были реализованы превентивные мероприятия для предотвращения возгораний.
"Благодаря принятым комплексным мерам удалось минимизировать число возгораний сухой травы, всего за май зафиксировано 16 таких фактов, что на 30% меньше предыдущего аналогичного показателя. Ежедневно проводятся плановые осмотры территорий для выявления фактов сжигания мусора и пала травы", - сообщил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание уделяется проведению профилактической работы с населением, ведь самая частая причина природных пожаров – неосторожное обращение с огнем.
Москва сегодня - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 09:43Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москва усилила контроль за пожарной безопасностью на природных территориях
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
 
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