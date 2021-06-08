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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210608/videokonferentsiya-1736103200.html
Пэн Лиюань рассказала ВОЗ об опыте Китая в борьбе с ВИЧ и туберкулезом
Пэн Лиюань рассказала ВОЗ об опыте Китая в борьбе с ВИЧ и туберкулезом - РИА Новости, 08.06.2021
Пэн Лиюань рассказала ВОЗ об опыте Китая в борьбе с ВИЧ и туберкулезом
Супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань, которая является послом доброй воли ВОЗ по вопросам туберкулеза и ВИЧ, по приглашению ВОЗ выступила на... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:15
2021-06-08T11:15
россия-китай: главное
пэн лиюань
воз
китай
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МОСКВА, 8 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань, которая является послом доброй воли ВОЗ по вопросам туберкулеза и ВИЧ, по приглашению ВОЗ выступила на церемонии открытия видеоконференции ВОЗ "Прекращение смертности от туберкулеза среди людей, живущих с ВИЧ: наращивание темпов". Пэн Лиюань отметила, что в последние годы благодаря совместным усилиям международного сообщества глобальная работа в области профилактики и лечения ВИЧ и туберкулеза принесла плодотворные результаты.Китай постепенно создает механизм сотрудничества для профилактики и борьбы с ВИЧ и туберкулезом. Уровень распространения ВИЧ-инфекции в стране продолжает оставаться низким. За 20 лет заболеваемость туберкулезом снизилась более чем на 40%, а смертность – более чем на 70%. Такие успехи были достигнуты за счет повышенного внимания китайского правительства к этой проблеме, неустанных стараний медицинского персонала и молчаливых усилий огромного числа волонтеров.По словам Пэн Лиюань, великая любовь безгранична, а путь добродетели бесконечен. На своем пути Пэн Лиюань стала свидетелем многих трогательных историй. Ли Сяодань, например, сделала "Красную ленту" волонтеров по борьбе с ВИЧ частью своей жизни, своими действиями она демонстрировала убеждения в том, что добровольцы и дети с ВИЧ "всегда вместе" и становятся "друг другу родными людьми". После выздоровления от туберкулеза Сюй Синхуа стал волонтером и делится своими знаниями о профилактике и лечении туберкулеза с другими пациентами. Во время пандемии COVID-19 он также не позволял прерывать лечение других пациентов с туберкулезом. Пэн Лиюань выразила искреннее уважение общественным деятелям и волонтерам со всего мира, которые, как и они, молчаливо вносят свой вклад в борьбу с ВИЧ и туберкулезом.Пэн Лиюань заявила, что серьезные инфекционные заболевания являются общим вызовом, стоящим перед человечеством, борьба с угрозой ВИЧ и туберкулеза является нашим общим стремлением. В настоящее время пандемия COVID-19 все еще распространяется по всему миру, принося все новые проблемы в области профилактики и лечения ВИЧ и туберкулеза, поэтому мы должны объединить усилия и всеми силами двигаться вперед.
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пэн лиюань, воз, китай

Пэн Лиюань рассказала ВОЗ об опыте Китая в борьбе с ВИЧ и туберкулезом

11:15 08.06.2021
 
© AP Photo / Themba Hadebe Супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань
 Супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© AP Photo / Themba Hadebe
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань, которая является послом доброй воли ВОЗ по вопросам туберкулеза и ВИЧ, по приглашению ВОЗ выступила на церемонии открытия видеоконференции ВОЗ "Прекращение смертности от туберкулеза среди людей, живущих с ВИЧ: наращивание темпов".
Пэн Лиюань отметила, что в последние годы благодаря совместным усилиям международного сообщества глобальная работа в области профилактики и лечения ВИЧ и туберкулеза принесла плодотворные результаты.
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В Китае сделано более 700 млн прививок от COVID-19
Китай постепенно создает механизм сотрудничества для профилактики и борьбы с ВИЧ и туберкулезом. Уровень распространения ВИЧ-инфекции в стране продолжает оставаться низким. За 20 лет заболеваемость туберкулезом снизилась более чем на 40%, а смертность – более чем на 70%. Такие успехи были достигнуты за счет повышенного внимания китайского правительства к этой проблеме, неустанных стараний медицинского персонала и молчаливых усилий огромного числа волонтеров.
По словам Пэн Лиюань, великая любовь безгранична, а путь добродетели бесконечен. На своем пути Пэн Лиюань стала свидетелем многих трогательных историй. Ли Сяодань, например, сделала "Красную ленту" волонтеров по борьбе с ВИЧ частью своей жизни, своими действиями она демонстрировала убеждения в том, что добровольцы и дети с ВИЧ "всегда вместе" и становятся "друг другу родными людьми". После выздоровления от туберкулеза Сюй Синхуа стал волонтером и делится своими знаниями о профилактике и лечении туберкулеза с другими пациентами. Во время пандемии COVID-19 он также не позволял прерывать лечение других пациентов с туберкулезом. Пэн Лиюань выразила искреннее уважение общественным деятелям и волонтерам со всего мира, которые, как и они, молчаливо вносят свой вклад в борьбу с ВИЧ и туберкулезом.
Пэн Лиюань заявила, что серьезные инфекционные заболевания являются общим вызовом, стоящим перед человечеством, борьба с угрозой ВИЧ и туберкулеза является нашим общим стремлением. В настоящее время пандемия COVID-19 все еще распространяется по всему миру, принося все новые проблемы в области профилактики и лечения ВИЧ и туберкулеза, поэтому мы должны объединить усилия и всеми силами двигаться вперед.
"Я призываю людей всех слоев общества со всего мира взяться за руки и активно действовать для укрепления мер профилактики и лечения ВИЧ и туберкулеза, чтобы еще большее число достижений в области профилактики и лечения приносило пользу людям, чтобы приложить усилия для построения сообщества гигиены и здоровья человечества", –отметила Пэн Лиюань .
 
Россия-Китай: ГлавноеПэн ЛиюаньВОЗКитай
 
 
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