https://ria.ru/20210608/videokonferentsiya-1736103200.html
Пэн Лиюань рассказала ВОЗ об опыте Китая в борьбе с ВИЧ и туберкулезом
Пэн Лиюань рассказала ВОЗ об опыте Китая в борьбе с ВИЧ и туберкулезом - РИА Новости, 08.06.2021
Пэн Лиюань рассказала ВОЗ об опыте Китая в борьбе с ВИЧ и туберкулезом
Супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань, которая является послом доброй воли ВОЗ по вопросам туберкулеза и ВИЧ, по приглашению ВОЗ выступила на... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:15
2021-06-08T11:15
2021-06-08T11:15
россия-китай: главное
пэн лиюань
воз
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736103401_1067:281:3002:1369_1920x0_80_0_0_5933a377f24897cb7bcb69d9090273b1.jpg
МОСКВА, 8 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань, которая является послом доброй воли ВОЗ по вопросам туберкулеза и ВИЧ, по приглашению ВОЗ выступила на церемонии открытия видеоконференции ВОЗ "Прекращение смертности от туберкулеза среди людей, живущих с ВИЧ: наращивание темпов". Пэн Лиюань отметила, что в последние годы благодаря совместным усилиям международного сообщества глобальная работа в области профилактики и лечения ВИЧ и туберкулеза принесла плодотворные результаты.Китай постепенно создает механизм сотрудничества для профилактики и борьбы с ВИЧ и туберкулезом. Уровень распространения ВИЧ-инфекции в стране продолжает оставаться низким. За 20 лет заболеваемость туберкулезом снизилась более чем на 40%, а смертность – более чем на 70%. Такие успехи были достигнуты за счет повышенного внимания китайского правительства к этой проблеме, неустанных стараний медицинского персонала и молчаливых усилий огромного числа волонтеров.По словам Пэн Лиюань, великая любовь безгранична, а путь добродетели бесконечен. На своем пути Пэн Лиюань стала свидетелем многих трогательных историй. Ли Сяодань, например, сделала "Красную ленту" волонтеров по борьбе с ВИЧ частью своей жизни, своими действиями она демонстрировала убеждения в том, что добровольцы и дети с ВИЧ "всегда вместе" и становятся "друг другу родными людьми". После выздоровления от туберкулеза Сюй Синхуа стал волонтером и делится своими знаниями о профилактике и лечении туберкулеза с другими пациентами. Во время пандемии COVID-19 он также не позволял прерывать лечение других пациентов с туберкулезом. Пэн Лиюань выразила искреннее уважение общественным деятелям и волонтерам со всего мира, которые, как и они, молчаливо вносят свой вклад в борьбу с ВИЧ и туберкулезом.Пэн Лиюань заявила, что серьезные инфекционные заболевания являются общим вызовом, стоящим перед человечеством, борьба с угрозой ВИЧ и туберкулеза является нашим общим стремлением. В настоящее время пандемия COVID-19 все еще распространяется по всему миру, принося все новые проблемы в области профилактики и лечения ВИЧ и туберкулеза, поэтому мы должны объединить усилия и всеми силами двигаться вперед.
https://ria.ru/20210604/privivki-1735573517.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736103401_1138:257:3002:1655_1920x0_80_0_0_faad8317e2f6ed382f0a5b1bae27f6dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пэн лиюань, воз, китай
МОСКВА, 8 июн - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань
, которая является послом доброй воли ВОЗ по вопросам туберкулеза и ВИЧ, по приглашению ВОЗ выступила на церемонии открытия видеоконференции ВОЗ "Прекращение смертности от туберкулеза среди людей, живущих с ВИЧ: наращивание темпов".
Пэн Лиюань отметила, что в последние годы благодаря совместным усилиям международного сообщества глобальная работа в области профилактики и лечения ВИЧ и туберкулеза принесла плодотворные результаты.
Китай постепенно создает механизм сотрудничества для профилактики и борьбы с ВИЧ и туберкулезом. Уровень распространения ВИЧ-инфекции в стране продолжает оставаться низким. За 20 лет заболеваемость туберкулезом снизилась более чем на 40%, а смертность – более чем на 70%. Такие успехи были достигнуты за счет повышенного внимания китайского правительства к этой проблеме, неустанных стараний медицинского персонала и молчаливых усилий огромного числа волонтеров.
По словам Пэн Лиюань, великая любовь безгранична, а путь добродетели бесконечен. На своем пути Пэн Лиюань стала свидетелем многих трогательных историй. Ли Сяодань, например, сделала "Красную ленту" волонтеров по борьбе с ВИЧ частью своей жизни, своими действиями она демонстрировала убеждения в том, что добровольцы и дети с ВИЧ "всегда вместе" и становятся "друг другу родными людьми". После выздоровления от туберкулеза Сюй Синхуа стал волонтером и делится своими знаниями о профилактике и лечении туберкулеза с другими пациентами. Во время пандемии COVID-19 он также не позволял прерывать лечение других пациентов с туберкулезом. Пэн Лиюань выразила искреннее уважение общественным деятелям и волонтерам со всего мира, которые, как и они, молчаливо вносят свой вклад в борьбу с ВИЧ и туберкулезом.
Пэн Лиюань заявила, что серьезные инфекционные заболевания являются общим вызовом, стоящим перед человечеством, борьба с угрозой ВИЧ и туберкулеза является нашим общим стремлением. В настоящее время пандемия COVID-19 все еще распространяется по всему миру, принося все новые проблемы в области профилактики и лечения ВИЧ и туберкулеза, поэтому мы должны объединить усилия и всеми силами двигаться вперед.
"Я призываю людей всех слоев общества со всего мира взяться за руки и активно действовать для укрепления мер профилактики и лечения ВИЧ и туберкулеза, чтобы еще большее число достижений в области профилактики и лечения приносило пользу людям, чтобы приложить усилия для построения сообщества гигиены и здоровья человечества", –отметила Пэн Лиюань .