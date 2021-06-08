https://ria.ru/20210608/veshalka-1736040930.html
Блогерша прославилась в TikTok, рассказав для чего нужны дырки в вешалках
Блогерша прославилась в TikTok, рассказав для чего нужны дырки в вешалках - РИА Новости, 08.06.2021
Блогерша прославилась в TikTok, рассказав для чего нужны дырки в вешалках
Блогерша с ником onaznaet прославилась на платформе TikTok после того, как опубликовала ролик, в котором рассказывает о том, для чего предназначены дырки в... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T03:12
2021-06-08T03:12
2021-06-08T03:12
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Блогерша с ником onaznaet прославилась на платформе TikTok после того, как опубликовала ролик, в котором рассказывает о том, для чего предназначены дырки в вешалках. Автор ролика рассказывает, что отверстия нужны для того чтобы зацепить за него другую вешалку и, тем самым, сэкономить место в шкафу. Для многих лайфхак onaznaet стал открытием. За несколько дней видео набрало пять с половиной миллионов просмотров, 330 тысяч лайков и почти две тысячи комментариев.
https://ria.ru/20210420/lizzo-1728964511.html
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