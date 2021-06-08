Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210608/veshalka-1736040930.html
Блогерша прославилась в TikTok, рассказав для чего нужны дырки в вешалках
Блогерша прославилась в TikTok, рассказав для чего нужны дырки в вешалках - РИА Новости, 08.06.2021
Блогерша прославилась в TikTok, рассказав для чего нужны дырки в вешалках
Блогерша с ником onaznaet прославилась на платформе TikTok после того, как опубликовала ролик, в котором рассказывает о том, для чего предназначены дырки в... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T03:12
2021-06-08T03:12
tiktok
культура
стиль жизни
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736046325_0:171:668:547_1920x0_80_0_0_c5470602a1fffcefea354e260b55fbb2.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Блогерша с ником onaznaet прославилась на платформе TikTok после того, как опубликовала ролик, в котором рассказывает о том, для чего предназначены дырки в вешалках. Автор ролика рассказывает, что отверстия нужны для того чтобы зацепить за него другую вешалку и, тем самым, сэкономить место в шкафу. Для многих лайфхак onaznaet стал открытием. За несколько дней видео набрало пять с половиной миллионов просмотров, 330 тысяч лайков и почти две тысячи комментариев.
https://ria.ru/20210420/lizzo-1728964511.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736046325_0:108:668:609_1920x0_80_0_0_81c4e72a4001f714305ebbe1f963203a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
tiktok, стиль жизни, новости культуры

Блогерша прославилась в TikTok, рассказав для чего нужны дырки в вешалках

03:12 08.06.2021
 
© @onaznaet Кадр из видео в TikTok-аккаунте onaznaet
Кадр из видео в TikTok-аккаунте onaznaet
© @onaznaet
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Блогерша с ником onaznaet прославилась на платформе TikTok после того, как опубликовала ролик, в котором рассказывает о том, для чего предназначены дырки в вешалках.
 
"Только не говорите, что вы знали", — говорится в описании видео.
Автор ролика рассказывает, что отверстия нужны для того чтобы зацепить за него другую вешалку и, тем самым, сэкономить место в шкафу.
Для многих лайфхак onaznaet стал открытием. За несколько дней видео набрало пять с половиной миллионов просмотров, 330 тысяч лайков и почти две тысячи комментариев.
"Наконец-то спустя 100 лет мы узнали тайну", "Мне 43 и я только сегодня об этом узнала", "А я думала, эта дырка для того чтобы на пальце крутить", "Я считала, что туда носки надо вешать", — прокомментировали зрители.
Lizzo и Крис Эванс - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 00:30Культура
Lizzo поделилась лайфхаком, как заполучить Криса Эванса в подписчики
 
КультураTikTokСтиль жизниНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18Минприроды заявило о сильном занижении двумя регионами данных по пожарам
09:07Москве понятна политика США на Украине, заявили в МИД
09:07Экс-глава Минздрава Бразилии оценил ситуацию с импортом "Спутника V"
09:05МИД не исключил участия послов России и США в саммите в Женеве
09:00Глава Минэкономразвития Решетников назвал решение Путина о льготной ипотеке "выстраданным"
08:49В Челябинске возбудили дело после инцидента со стрельбой на улице
08:43Умерла писательница Елена Стефанович
08:33На Камчатке объявили режим угрозы ЧС
08:25Младич придет в суд на оглашение вердикта по апелляции на приговор
08:17Москвичей предупредили о грозе и граде
08:09В Индии число заразившихся коронавирусом приблизилось к 29 миллионам
07:48Жительница Приморья выбросила щенка с шестого этажа
07:43Почти каждый десятый россиянин летом добирается до работы на велосипеде
07:30ВТБ узнал, когда россияне больше всего тратят на такси
07:30Стало известно, кто больше всего зарабатывает на удаленке
07:16Названы города, в которых чаще всего происходят "пьяные преступления"
07:11Банкир ждет, что на фондовый рынок выйдут более половины россиян
07:07ПМЭФ спровоцировал интерес к сайтам знакомств и общению
07:06Axios: в Киеве неверно подали слова Байдена о членстве Украины в НАТО
06:30Названы самые высокооплачиваемые вакансии в российских городах
Лента новостейМолния