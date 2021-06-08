https://ria.ru/20210608/veshalka-1736040930.html

Блогерша прославилась в TikTok, рассказав для чего нужны дырки в вешалках

Блогерша прославилась в TikTok, рассказав для чего нужны дырки в вешалках - РИА Новости, 08.06.2021

Блогерша прославилась в TikTok, рассказав для чего нужны дырки в вешалках

Блогерша с ником onaznaet прославилась на платформе TikTok после того, как опубликовала ролик, в котором рассказывает о том, для чего предназначены дырки в... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T03:12

2021-06-08T03:12

2021-06-08T03:12

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Блогерша с ником onaznaet прославилась на платформе TikTok после того, как опубликовала ролик, в котором рассказывает о том, для чего предназначены дырки в вешалках. Автор ролика рассказывает, что отверстия нужны для того чтобы зацепить за него другую вешалку и, тем самым, сэкономить место в шкафу. Для многих лайфхак onaznaet стал открытием. За несколько дней видео набрало пять с половиной миллионов просмотров, 330 тысяч лайков и почти две тысячи комментариев.

https://ria.ru/20210420/lizzo-1728964511.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, стиль жизни, новости культуры