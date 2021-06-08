В Верхневолжье празднуют 500-летие обретения мощей Макария Калязинского
15:45 08.06.2021 (обновлено: 15:54 08.06.2021)
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиВ Верхневолжье празднуют 500-летие обретения мощей Макария Калязинского
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 8 июн – РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвящённые пятисотлетию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского прошли во вторник в городе Калязин Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Сегодня исполнилось 500 лет со дня обретения мощей Макария Калязинского – заступника тверской земли. Мы высоко чтим нашего святого. Мудрость, доброе слово стали для людей духовной опорой. Преподобный Макарий стал вдохновителем патриотического и нравственного подъема, который привел к укреплению нашего государства. Мы храним наследие святого Макария Калязинского, чтим заложенные им традиции", – сказал губернатор области Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.
Губернатор и священнослужители наградили победителей конкурса детского изобразительного творчества "Преподобный Макарий Калязинский – чудотворец Тверской земли". В нем приняли участие 65 учеников детских школ искусств, образовательных и культурно-досуговых организаций в возрасте от 5 до 17 лет.