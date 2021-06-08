https://ria.ru/20210608/verkhnevolzhe-1736160842.html

В Верхневолжье празднуют 500-летие обретения мощей Макария Калязинского

В Верхневолжье празднуют 500-летие обретения мощей Макария Калязинского - РИА Новости, 08.06.2021

В Верхневолжье празднуют 500-летие обретения мощей Макария Калязинского

Торжественные мероприятия, посвящённые пятисотлетию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского прошли во вторник в городе Калязин Тверской... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T15:45

2021-06-08T15:45

2021-06-08T15:54

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 8 июн – РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвящённые пятисотлетию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского прошли во вторник в городе Калязин Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Сегодня исполнилось 500 лет со дня обретения мощей Макария Калязинского – заступника тверской земли. Мы высоко чтим нашего святого. Мудрость, доброе слово стали для людей духовной опорой. Преподобный Макарий стал вдохновителем патриотического и нравственного подъема, который привел к укреплению нашего государства. Мы храним наследие святого Макария Калязинского, чтим заложенные им традиции", – сказал губернатор области Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.Губернатор и священнослужители наградили победителей конкурса детского изобразительного творчества "Преподобный Макарий Калязинский – чудотворец Тверской земли". В нем приняли участие 65 учеников детских школ искусств, образовательных и культурно-досуговых организаций в возрасте от 5 до 17 лет.

https://ria.ru/20210605/muzey-1735750595.html

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игорь руденя