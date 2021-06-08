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Тверская область
https://ria.ru/20210608/verkhnevolzhe-1736160842.html
В Верхневолжье празднуют 500-летие обретения мощей Макария Калязинского
В Верхневолжье празднуют 500-летие обретения мощей Макария Калязинского - РИА Новости, 08.06.2021
В Верхневолжье празднуют 500-летие обретения мощей Макария Калязинского
Торжественные мероприятия, посвящённые пятисотлетию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского прошли во вторник в городе Калязин Тверской... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T15:45
2021-06-08T15:54
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 8 июн – РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвящённые пятисотлетию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского прошли во вторник в городе Калязин Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Сегодня исполнилось 500 лет со дня обретения мощей Макария Калязинского – заступника тверской земли. Мы высоко чтим нашего святого. Мудрость, доброе слово стали для людей духовной опорой. Преподобный Макарий стал вдохновителем патриотического и нравственного подъема, который привел к укреплению нашего государства. Мы храним наследие святого Макария Калязинского, чтим заложенные им традиции", – сказал губернатор области Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.Губернатор и священнослужители наградили победителей конкурса детского изобразительного творчества "Преподобный Макарий Калязинский – чудотворец Тверской земли". В нем приняли участие 65 учеников детских школ искусств, образовательных и культурно-досуговых организаций в возрасте от 5 до 17 лет.
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игорь руденя

В Верхневолжье празднуют 500-летие обретения мощей Макария Калязинского

15:45 08.06.2021 (обновлено: 15:54 08.06.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиВ Верхневолжье празднуют 500-летие обретения мощей Макария Калязинского
В Верхневолжье празднуют 500-летие обретения мощей Макария Калязинского - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 8 июн – РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвящённые пятисотлетию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского прошли во вторник в городе Калязин Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Сегодня исполнилось 500 лет со дня обретения мощей Макария Калязинского – заступника тверской земли. Мы высоко чтим нашего святого. Мудрость, доброе слово стали для людей духовной опорой. Преподобный Макарий стал вдохновителем патриотического и нравственного подъема, который привел к укреплению нашего государства. Мы храним наследие святого Макария Калязинского, чтим заложенные им традиции", – сказал губернатор области Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.
Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 08:25Тверская область
Руденя: у Ржевского мемориала создают музей под открытым небом
Губернатор и священнослужители наградили победителей конкурса детского изобразительного творчества "Преподобный Макарий Калязинский – чудотворец Тверской земли". В нем приняли участие 65 учеников детских школ искусств, образовательных и культурно-досуговых организаций в возрасте от 5 до 17 лет.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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