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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210608/vaktsinatsiya-1736212628.html
На Украине заявили о вакцинации двух крымчан в Херсонской области
На Украине заявили о вакцинации двух крымчан в Херсонской области - РИА Новости, 08.06.2021
На Украине заявили о вакцинации двух крымчан в Херсонской области
Вакцинация от COVID-19 для украинцев, проживающих в Крыму, стартовала в Херсонской области, сообщила пресс-служба областной администрации во вторник. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T20:31
2021-06-08T20:31
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КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 для украинцев, проживающих в Крыму, стартовала в Херсонской области, сообщила пресс-служба областной администрации во вторник.Ранее пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщила, что украинцы, проживающие на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в Крыму, с 3 июня могут записаться на вакцинацию от коронавируса."В Херсонской области вакцинируют от COVID-19 жителей АР Крым. Уже два человека из временно оккупированной АР Крым получили первую дозу вакцины от COVID-19 в амбулатории Геническа", - говорится в сообщении на сайте областной администрации.В пресс-службе добавили, что всего в области работает шесть пунктов вакцинации для жителей Крыма, где можно привиться вакциной китайского производства CoronaVac.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210428/privivka-1730292586.html
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коронавирус covid-19, россия, владимир путин, севастополь, оон, киев, в мире

На Украине заявили о вакцинации двух крымчан в Херсонской области

20:31 08.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВторой этап вакцинации от коронавируса на Украине
Второй этап вакцинации от коронавируса на Украине - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 для украинцев, проживающих в Крыму, стартовала в Херсонской области, сообщила пресс-служба областной администрации во вторник.
Ранее пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщила, что украинцы, проживающие на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в Крыму, с 3 июня могут записаться на вакцинацию от коронавируса.
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"В Херсонской области вакцинируют от COVID-19 жителей АР Крым. Уже два человека из временно оккупированной АР Крым получили первую дозу вакцины от COVID-19 в амбулатории Геническа", - говорится в сообщении на сайте областной администрации.
В пресс-службе добавили, что всего в области работает шесть пунктов вакцинации для жителей Крыма, где можно привиться вакциной китайского производства CoronaVac.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинСевастопольООНКиевВ мире
 
 
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