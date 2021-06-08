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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210608/vaktsinatsiya-1736076567.html
В АТОР рассказали, сколько иностранцев хотят вакцинироваться в России
В АТОР рассказали, сколько иностранцев хотят вакцинироваться в России - РИА Новости, 08.06.2021
В АТОР рассказали, сколько иностранцев хотят вакцинироваться в России
Несколько тысяч иностранцев готовы приехать в Россию, чтобы привиться российской вакциной против коронавируса "Спутник V", сообщила исполнительный директор... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T02:41
2021-06-08T02:41
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Несколько тысяч иностранцев готовы приехать в Россию, чтобы привиться российской вакциной против коронавируса "Спутник V", сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире телеканала "Россия-1".Ломидзе в комментарии для РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2021 сообщила, что вакцинный туризм в России можно внедрить в течение месяца. В первую очередь, по ее словам, он возможен с теми странами, с которыми у России открыто авиасообщение - их 43."Количество желающих получить вакцину, речь преимущественно идет все-таки о "Спутнике", достаточно большое. Нам сложно пока говорить о том, что это какой-то миллионный потенциальный поток, но несколько тысяч человек из разных стран", - сказала Ломидзе.Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поручил правительству проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев. По его словам, Россия может предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку.
https://ria.ru/20210607/vaktsinatsiya-1736025015.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), владимир путин, в мире

В АТОР рассказали, сколько иностранцев хотят вакцинироваться в России

02:41 08.06.2021
 
© РИА Новости / Игорь Коваленко / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российской вакциной от COVID-19 "Спутник V" в Центре семейной медицины №6 в Бишкеке
Медицинский работник держит в руках ампулу с российской вакциной от COVID-19 Спутник V в Центре семейной медицины №6 в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Игорь Коваленко
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Несколько тысяч иностранцев готовы приехать в Россию, чтобы привиться российской вакциной против коронавируса "Спутник V", сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире телеканала "Россия-1".
Ломидзе в комментарии для РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2021 сообщила, что вакцинный туризм в России можно внедрить в течение месяца. В первую очередь, по ее словам, он возможен с теми странами, с которыми у России открыто авиасообщение - их 43.
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"Количество желающих получить вакцину, речь преимущественно идет все-таки о "Спутнике", достаточно большое. Нам сложно пока говорить о том, что это какой-то миллионный потенциальный поток, но несколько тысяч человек из разных стран", - сказала Ломидзе.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поручил правительству проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев. По его словам, Россия может предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Майя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Владимир ПутинВ мире
 
 
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