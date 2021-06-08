https://ria.ru/20210608/vaktsinatsiya-1736076567.html

В АТОР рассказали, сколько иностранцев хотят вакцинироваться в России

В АТОР рассказали, сколько иностранцев хотят вакцинироваться в России - РИА Новости, 08.06.2021

В АТОР рассказали, сколько иностранцев хотят вакцинироваться в России

Несколько тысяч иностранцев готовы приехать в Россию, чтобы привиться российской вакциной против коронавируса "Спутник V", сообщила исполнительный директор... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T02:41

2021-06-08T02:41

2021-06-08T02:41

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Несколько тысяч иностранцев готовы приехать в Россию, чтобы привиться российской вакциной против коронавируса "Спутник V", сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире телеканала "Россия-1".Ломидзе в комментарии для РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2021 сообщила, что вакцинный туризм в России можно внедрить в течение месяца. В первую очередь, по ее словам, он возможен с теми странами, с которыми у России открыто авиасообщение - их 43."Количество желающих получить вакцину, речь преимущественно идет все-таки о "Спутнике", достаточно большое. Нам сложно пока говорить о том, что это какой-то миллионный потенциальный поток, но несколько тысяч человек из разных стран", - сказала Ломидзе.Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поручил правительству проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев. По его словам, Россия может предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку.

https://ria.ru/20210607/vaktsinatsiya-1736025015.html

https://ria.ru/20210607/rossiya-1736013620.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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