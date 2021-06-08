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Косачев раскритиковал ситуацию с сертификацией российской вакцины в ЕС
Косачев раскритиковал ситуацию с сертификацией российской вакцины в ЕС - РИА Новости, 08.06.2021
Косачев раскритиковал ситуацию с сертификацией российской вакцины в ЕС
Ситуация, которая складывается сейчас на пространстве Евросоюза с признанием российской вакцины, приводит к выводу, что ЕС больше защищает своих производителей, РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:11
2021-06-08T14:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
евросоюз
константин косачев
в мире
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ситуация, которая складывается сейчас на пространстве Евросоюза с признанием российской вакцины, приводит к выводу, что ЕС больше защищает своих производителей, чем заботится о здоровье своих граждан, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."У нас иногда возникает ощущение, что Евросоюз не справляется с искушением использовать собственное лидерство в собственных интересах", - сказал парламентарий во вторник на форуме "Примаковские чтения".По его словам, та ситуация, которая сейчас разворачивается на пространстве Евросоюза с сертификацией российской вакцины, "не избавляет от ощущения, что ЕС банально защищает своих собственных производителей, не желая заботиться о здоровье своих граждан". Он отметил, что таких примеров много.Российский сенатор также выразил опасение, что и климатическая повестка может использоваться для создания собственных конкурентных преимуществ европейцами.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, евросоюз, константин косачев, в мире

Косачев раскритиковал ситуацию с сертификацией российской вакцины в ЕС

14:11 08.06.2021 (обновлено: 14:14 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ситуация, которая складывается сейчас на пространстве Евросоюза с признанием российской вакцины, приводит к выводу, что ЕС больше защищает своих производителей, чем заботится о здоровье своих граждан, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"У нас иногда возникает ощущение, что Евросоюз не справляется с искушением использовать собственное лидерство в собственных интересах", - сказал парламентарий во вторник на форуме "Примаковские чтения".
По его словам, та ситуация, которая сейчас разворачивается на пространстве Евросоюза с сертификацией российской вакцины, "не избавляет от ощущения, что ЕС банально защищает своих собственных производителей, не желая заботиться о здоровье своих граждан". Он отметил, что таких примеров много.
Российский сенатор также выразил опасение, что и климатическая повестка может использоваться для создания собственных конкурентных преимуществ европейцами.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЕвросоюзКонстантин КосачевВ мире
 
 
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