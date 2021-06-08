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Россия поднимет в ПАСЕ и ОБСЕ вопрос о проекте Украины о коренных народах
Россия поднимет в ПАСЕ и ОБСЕ вопрос о проекте Украины о коренных народах - РИА Новости, 08.06.2021
Россия поднимет в ПАСЕ и ОБСЕ вопрос о проекте Украины о коренных народах
Делегация России обязательно поднимет тему законопроекта Украины об исключении русских из коренных народов страны в Парламентской ассамблее Совета Европы и... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T15:30
2021-06-08T16:01
донбасс
госдума рф
владимир зеленский
россия
леонид слуцкий (политик)
обсе
парламентская ассамблея совета европы
украина
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Делегация России обязательно поднимет тему законопроекта Украины об исключении русских из коренных народов страны в Парламентской ассамблее Совета Европы и Парламентской ассамблее ОБСЕ, это закрепление превосходства титульной нации и возрождение идеологии нацизма, написал в своем Telegram-канале глава комитета по международным делам ГД Леонид Слуцкий (ЛДПР).По его словам, законопроект президента Украины Владимира Зеленского о непризнании русских коренным народом Украины ведет к принудительной ассимиляции и сегрегации и еще больше разжигает костер вражды на Донбассе."Это очевидные вещи, которые должны быть понятны всем и каждому", - считает он.По сути, предлагается "своего рода закрепление превосходства титульной нации на законодательном уровне" или еще один шаг к возрождению идеологии украинского нацизма, также отмечает Слуцкий.Ранее Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов.
https://ria.ru/20210608/ukraina-1736146251.html
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донбасс, госдума рф, владимир зеленский, россия, леонид слуцкий (политик), обсе, парламентская ассамблея совета европы, украина, в мире

Россия поднимет в ПАСЕ и ОБСЕ вопрос о проекте Украины о коренных народах

15:30 08.06.2021 (обновлено: 16:01 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗимняя сессия ПАСЕ
Зимняя сессия ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Делегация России обязательно поднимет тему законопроекта Украины об исключении русских из коренных народов страны в Парламентской ассамблее Совета Европы и Парламентской ассамблее ОБСЕ, это закрепление превосходства титульной нации и возрождение идеологии нацизма, написал в своем Telegram-канале глава комитета по международным делам ГД Леонид Слуцкий (ЛДПР).

"Российская делегация обязательно будет говорить об этой проблеме на всех межпарламентских площадках, в первую очередь ПАСЕ и ПА ОБСЕ. Мы не должны допустить даже намека на возможность повторения эпидемии "коричневой чумы" в XXI веке в самом сердце Европы", - написал депутат.

По его словам, законопроект президента Украины Владимира Зеленского о непризнании русских коренным народом Украины ведет к принудительной ассимиляции и сегрегации и еще больше разжигает костер вражды на Донбассе.
"Это очевидные вещи, которые должны быть понятны всем и каждому", - считает он.
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По сути, предлагается "своего рода закрепление превосходства титульной нации на законодательном уровне" или еще один шаг к возрождению идеологии украинского нацизма, также отмечает Слуцкий.
Ранее Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов.
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