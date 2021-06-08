https://ria.ru/20210608/ukraina-1736159082.html

Россия поднимет в ПАСЕ и ОБСЕ вопрос о проекте Украины о коренных народах

Россия поднимет в ПАСЕ и ОБСЕ вопрос о проекте Украины о коренных народах - РИА Новости, 08.06.2021

Россия поднимет в ПАСЕ и ОБСЕ вопрос о проекте Украины о коренных народах

Делегация России обязательно поднимет тему законопроекта Украины об исключении русских из коренных народов страны в Парламентской ассамблее Совета Европы и... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T15:30

2021-06-08T15:30

2021-06-08T16:01

донбасс

госдума рф

владимир зеленский

россия

леонид слуцкий (политик)

обсе

парламентская ассамблея совета европы

украина

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Делегация России обязательно поднимет тему законопроекта Украины об исключении русских из коренных народов страны в Парламентской ассамблее Совета Европы и Парламентской ассамблее ОБСЕ, это закрепление превосходства титульной нации и возрождение идеологии нацизма, написал в своем Telegram-канале глава комитета по международным делам ГД Леонид Слуцкий (ЛДПР).По его словам, законопроект президента Украины Владимира Зеленского о непризнании русских коренным народом Украины ведет к принудительной ассимиляции и сегрегации и еще больше разжигает костер вражды на Донбассе."Это очевидные вещи, которые должны быть понятны всем и каждому", - считает он.По сути, предлагается "своего рода закрепление превосходства титульной нации на законодательном уровне" или еще один шаг к возрождению идеологии украинского нацизма, также отмечает Слуцкий.Ранее Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов.

https://ria.ru/20210608/ukraina-1736146251.html

https://ria.ru/20210530/mova-1734655421.html

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донбасс, госдума рф, владимир зеленский, россия, леонид слуцкий (политик), обсе, парламентская ассамблея совета европы, украина, в мире