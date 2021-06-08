Россия поднимет в ПАСЕ и ОБСЕ вопрос о проекте Украины о коренных народах
15:30 08.06.2021 (обновлено: 16:01 08.06.2021)
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Делегация России обязательно поднимет тему законопроекта Украины об исключении русских из коренных народов страны в Парламентской ассамблее Совета Европы и Парламентской ассамблее ОБСЕ, это закрепление превосходства титульной нации и возрождение идеологии нацизма, написал в своем Telegram-канале глава комитета по международным делам ГД Леонид Слуцкий (ЛДПР).
"Российская делегация обязательно будет говорить об этой проблеме на всех межпарламентских площадках, в первую очередь ПАСЕ и ПА ОБСЕ. Мы не должны допустить даже намека на возможность повторения эпидемии "коричневой чумы" в XXI веке в самом сердце Европы", - написал депутат.
По его словам, законопроект президента Украины Владимира Зеленского о непризнании русских коренным народом Украины ведет к принудительной ассимиляции и сегрегации и еще больше разжигает костер вражды на Донбассе.
"Это очевидные вещи, которые должны быть понятны всем и каждому", - считает он.
По сути, предлагается "своего рода закрепление превосходства титульной нации на законодательном уровне" или еще один шаг к возрождению идеологии украинского нацизма, также отмечает Слуцкий.
Ранее Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов.