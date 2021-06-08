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Володин призвал европейские страны не поддерживать национализм на Украине
Володин призвал европейские страны не поддерживать национализм на Украине - РИА Новости, 08.06.2021
Володин призвал европейские страны не поддерживать национализм на Украине
Европейские страны не должны поддерживать националистические, фашистские тенденции во властных кругах на Украине, в противном случае это скажется на отношении к РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T12:20
2021-06-08T12:20
россия
обсе
госдума рф
владимир зеленский
вячеслав володин
джо байден
одесса
парламентская ассамблея совета европы
сша
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Европейские страны не должны поддерживать националистические, фашистские тенденции во властных кругах на Украине, в противном случае это скажется на отношении к ним со стороны России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Нижняя палата парламента на пленарном заседании во вторник приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов страны, которая рассматривается как оскорбление исторической памяти и должна получить соответствующую оценку со стороны европейских парламентариев. Ранее Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов."Мы отделяем граждан от той власти, которая сегодня на Украине допускает геноцид своего народа... Мы боремся за права граждан Украины, которые остались один на один, - потому что они не интересны ни Америке, ни Совету Европы. Важна их территория, их природные ресурсы, их рассматривают как дешевую рабочую силу", - сказал Володин в ходе обсуждения постановления.В России же, добавил он, рассматривают граждан Украины как братский народ и считают, что права всех должны защищаться независимо от национальности."И в этой связи еще раз, коллеги, обращаемся к нашим коллегам ПАСЕ, ОБСЕ, - надо назначать мониторинговые группы и давать жесткую оценку происходящему. Не могут европейские страны поддерживать режим, который позволяет процветать национализму, фашизму. Нельзя поддерживать ту власть, которая закрывает оппозиционные СМИ, партии", - отметил Володин.По его словам, это должен понимать и президент США Джо Байден, к которому пытается "достучаться" Зеленский."Поэтому мы, коллеги, в зависимости от того, как будут строить свою политику, в том числе, европейские государства, будем формировать свое отношение к ним", - добавил спикер ГД.Он также обратил внимание на необходимость расследования сожжения людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года."Нам надо обязательно этот вопрос не снимать с контроля. Те, кто повинен в этом, должны быть наказаны", - сказал Володин.
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россия, обсе, госдума рф, владимир зеленский, вячеслав володин, джо байден, одесса, парламентская ассамблея совета европы, сша, в мире

Володин призвал европейские страны не поддерживать национализм на Украине

12:20 08.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Европейские страны не должны поддерживать националистические, фашистские тенденции во властных кругах на Украине, в противном случае это скажется на отношении к ним со стороны России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Нижняя палата парламента на пленарном заседании во вторник приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов страны, которая рассматривается как оскорбление исторической памяти и должна получить соответствующую оценку со стороны европейских парламентариев. Ранее Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов.
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"Мы отделяем граждан от той власти, которая сегодня на Украине допускает геноцид своего народа... Мы боремся за права граждан Украины, которые остались один на один, - потому что они не интересны ни Америке, ни Совету Европы. Важна их территория, их природные ресурсы, их рассматривают как дешевую рабочую силу", - сказал Володин в ходе обсуждения постановления.
В России же, добавил он, рассматривают граждан Украины как братский народ и считают, что права всех должны защищаться независимо от национальности.
"И в этой связи еще раз, коллеги, обращаемся к нашим коллегам ПАСЕ, ОБСЕ, - надо назначать мониторинговые группы и давать жесткую оценку происходящему. Не могут европейские страны поддерживать режим, который позволяет процветать национализму, фашизму. Нельзя поддерживать ту власть, которая закрывает оппозиционные СМИ, партии", - отметил Володин.
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По его словам, это должен понимать и президент США Джо Байден, к которому пытается "достучаться" Зеленский.
"Поэтому мы, коллеги, в зависимости от того, как будут строить свою политику, в том числе, европейские государства, будем формировать свое отношение к ним", - добавил спикер ГД.
Он также обратил внимание на необходимость расследования сожжения людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
"Нам надо обязательно этот вопрос не снимать с контроля. Те, кто повинен в этом, должны быть наказаны", - сказал Володин.
 
РоссияОБСЕГосдума РФВладимир ЗеленскийВячеслав ВолодинДжо БайденОдессаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыСШАВ мире
 
 
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