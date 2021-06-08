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Жителю Челябинска дали 14 лет колонии за убийство подростка
Жителю Челябинска дали 14 лет колонии за убийство подростка - РИА Новости, 08.06.2021
Жителю Челябинска дали 14 лет колонии за убийство подростка
Суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии особого режима жителю Челябинска, обвиняемому в убийстве 17-летнего молодого человека в ходе... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T13:45
2021-06-08T13:45
россия
следственный комитет россии (ск рф)
челябинск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июн – РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии особого режима жителю Челябинска, обвиняемому в убийстве 17-летнего молодого человека в ходе драки, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.Ночью 22 февраля 2020 года в Челябинске между двумя группами ранее незнакомых молодых людей, местных жителей, произошел конфликт, в ходе которого ножом в сердце был убит 17-летний подросток. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По данным СК, драка произошла после того, как на улице к девушкам приставали несколько мужчин в состоянии алкогольного опьянения, а 17-летние юноши за них заступились.Прокуратура региона уточняет, что подсудимый в ходе ссоры с незнакомыми молодыми людьми нанес каждому по одному удару ножом в грудь, 17-летний подросток скончался в машине скорой помощи."Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 27-летнего жителя Челябинска… Виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.Он признан виновным в убийстве подростка и покушении на убийство, уточняется в сообщении.Также, по данным прокуратуры, ранее подсудимый был судим за причинение тяжких телесных повреждений и хранение наркотических средств.
https://ria.ru/20210605/arest-1735769085.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), челябинск, происшествия

Жителю Челябинска дали 14 лет колонии за убийство подростка

13:45 08.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июн – РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии особого режима жителю Челябинска, обвиняемому в убийстве 17-летнего молодого человека в ходе драки, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
Ночью 22 февраля 2020 года в Челябинске между двумя группами ранее незнакомых молодых людей, местных жителей, произошел конфликт, в ходе которого ножом в сердце был убит 17-летний подросток. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По данным СК, драка произошла после того, как на улице к девушкам приставали несколько мужчин в состоянии алкогольного опьянения, а 17-летние юноши за них заступились.
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Прокуратура региона уточняет, что подсудимый в ходе ссоры с незнакомыми молодыми людьми нанес каждому по одному удару ножом в грудь, 17-летний подросток скончался в машине скорой помощи.
"Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 27-летнего жителя Челябинска… Виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
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Он признан виновным в убийстве подростка и покушении на убийство, уточняется в сообщении.
Также, по данным прокуратуры, ранее подсудимый был судим за причинение тяжких телесных повреждений и хранение наркотических средств.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ЧелябинскПроисшествия
 
 
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