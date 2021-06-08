https://ria.ru/20210608/ubiystvo-1736134064.html

Жителю Челябинска дали 14 лет колонии за убийство подростка

Жителю Челябинска дали 14 лет колонии за убийство подростка - РИА Новости, 08.06.2021

Жителю Челябинска дали 14 лет колонии за убийство подростка

Суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии особого режима жителю Челябинска, обвиняемому в убийстве 17-летнего молодого человека в ходе... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T13:45

2021-06-08T13:45

2021-06-08T13:45

россия

следственный комитет россии (ск рф)

челябинск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июн – РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии особого режима жителю Челябинска, обвиняемому в убийстве 17-летнего молодого человека в ходе драки, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.Ночью 22 февраля 2020 года в Челябинске между двумя группами ранее незнакомых молодых людей, местных жителей, произошел конфликт, в ходе которого ножом в сердце был убит 17-летний подросток. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По данным СК, драка произошла после того, как на улице к девушкам приставали несколько мужчин в состоянии алкогольного опьянения, а 17-летние юноши за них заступились.Прокуратура региона уточняет, что подсудимый в ходе ссоры с незнакомыми молодыми людьми нанес каждому по одному удару ножом в грудь, 17-летний подросток скончался в машине скорой помощи."Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 27-летнего жителя Челябинска… Виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.Он признан виновным в убийстве подростка и покушении на убийство, уточняется в сообщении.Также, по данным прокуратуры, ранее подсудимый был судим за причинение тяжких телесных повреждений и хранение наркотических средств.

https://ria.ru/20210605/arest-1735769085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), челябинск, происшествия