https://ria.ru/20210608/truba-1736044951.html

"Нечем платить за армию". Кто угрожал терактами на газовой трубе Украины

"Нечем платить за армию". Кто угрожал терактами на газовой трубе Украины - РИА Новости, 08.06.2021

"Нечем платить за армию". Кто угрожал терактами на газовой трубе Украины

После завершения строительства "Северного потока — 2" на украинских трубопроводах возможны провокации, предупреждает глава МВД республики Арсен Аваков. В... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T08:00

2021-06-08T08:00

2021-06-08T08:08

россия

жкх

олег бондаренко

северный поток — 2

юрий витренко

фонд национальной энергетической безопасности

правый сектор

верховная рада украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Антон Лисицын. После завершения строительства "Северного потока — 2" на украинских трубопроводах возможны провокации, предупреждает глава МВД республики Арсен Аваков. В правительстве Германии тем временем призывают сохранить транзит через подконтрольную Киеву транспортную инфраструктуру. Ранее Владимир Зеленский жаловался, что изменение маршрута поставок лишает финансирования вооруженные силы страны. Кто и когда угрожал терактами на газовых магистралях и кому нужно по-прежнему перекачивать голубое топливо через Украину, разбиралось РИА Новости."Так строили в СССР"Опасениями Аваков поделился после учений в Харьковской области: "Мы ожидаем, что будут провокации и попытки терактов на наших участках газопровода, а потом скажут: "Ну, видите, вот — поэтому пускаем через "Северный поток — 2". Но органы усилят реагирование, заверил министр.Комментируя чрезвычайные происшествия на трубопроводе, украинские чиновники и политики не раз рассуждали о диверсиях. Так, в январе 2021-го под городом Лубны Полтавской области прогремел взрыв на нитке Уренгой — Помары — Ужгород. Последовала перепалка в соцсетях: оператор "Лубныгаз" попросил проверить депутата Верховной рады VIII созыва Игоря Мосийчука на причастность к аварии. Мосийчук не остался в долгу — заявил, что "в поле под Лубнами действительно имела место диверсия". "Под крышеванием "Лубныгаза" проходила несанкционированная врезка в магистраль с целью кражи газа и газоконденсата и дальнейшей продажи на своих незаконных заправках в Лубнах", — обвинял политик. В сентябре 2020-го рванул газопровод в Киевской области. Местные власти сообщили, что разгерметизировалась магистраль Уренгой — Помары — Ужгород. По информации "Оператора ГТС", авария произошла на направлении Киев — Западная Украина, впрочем, тоже входящем в систему, перекачивающую российский газ в Европу. Версий о теракте не выдвигали.Даже заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, часто упоминавший "руку Кремля", на этот раз обратил внимание на состояние инфраструктуры: "Оператор ГТС Украины" должен немедленно сделать выводы и провести техническое обследование трубопроводов. Газопроводы, проложенные в 60-70 х годах прошлого века, не становятся надежнее".Компания, отвечающая за трубу, винила советских строителей. "Случается нехватка кольцевых сварных стыков. Это и называется "строительный брак". Во времена СССР так, к сожалению, работали", — цитировали СМИ исполняющего обязанности главного инженера "Оператора ГТС" Ивана Самченко.В 2014-м столб пламени поднялся в Полтавской области, над веткой Уренгой — Помары — Ужгород. И тут уже ключевой версией стал теракт. Аваков приводил слова местных жителей, которые слышали два сильных хлопка. А глава Ивано-Франковской области Андрей Троценко информировал, что в Прикарпатье произошло целых три взрыва на трубопроводе.Премьер-министр страны Арсений Яценюк уверял, что это были попытки террористических атак — злоумышленники хотели дискредитировать Украину как надежного транзитера.В том же году о желании устроить диверсию на ГТС открыто рассказал лидер "Правого сектора"* Дмитрий Ярош: "Россия зарабатывает деньги, перегоняя нефть и газ на Запад через нашу трубу, — поэтому мы ее уничтожим, лишив врага источника финансирования". Инвестиции не предполагаютсяВозможное снижение объемов, связанное с пуском "Северного потока — 2", вызывает беспокойство за будущее украинской газотранспортной системы. Глава компании-оператора Сергей Макогон в начале июня сообщил, что эксплуатация "трубы" обходится в миллиард долларов ежегодно. Он объяснил: "Для Украины экономически нецелесообразно за средства украинских потребителей поддерживать такую масштабную инфраструктуру без долгосрочного транзитного контракта "качай или плати". И призвал забронировать мощности на ближайшие 15 лет.О проблемах говорили задолго до начала строительства "Северного потока — 2". Еще в 2009-м кабинет министров принял Концепцию развития, модернизации и переоснащения газотранспортной системы. "Техническое состояние подземных хранилищ газа (ПХГ), отработавших с начала закачки газа в пласт от 20 до 44 лет, не удовлетворяет требованиям их эксплуатации", — указывали в документе."Значительная изношенность ГТС приводит к увеличению с каждым годом затрат на восстановление основных средств" — выводы были неутешительные. А перспективы — отнюдь не радужные.Все эти годы искали желающих вложить деньги в ГТС. В 2018-м Тило Виланд, член правления немецкой Wintershall, имеющей доли в российских газовых компаниях, рассказал о значительных финансовых вливаниях, необходимых украинской "трубе": "Система построена порядка 40 лет назад. Нужны серьезные инвестиции, чтобы довести ее до современных стандартов".Киев обращался к западным партнерам, однако те соглашались только консультировать. "Даже при оптимистичном развитии событий инвестиций они не предполагают, — комментировал в 2018-м переговоры с европейцами Юрий Витренко, исполнительный директор "Нафтогаза Украины". — Речь идет исключительно о консорциуме по управлению ГТС, в котором их компании помогут украинскому оператору".Присутствие иностранцев, по его словам, требовалось для того, чтобы "обеспечить соответствующее давление с европейской стороны на Россию и продолжить транзит".Инструмент политикиМеждународную поддержку Киеву как транзитеру оказал Берлин — правда, только на словах. Представитель германского правительства Штеффен Зайберт заявил: "Важнее всего то, что с запуском "Северного потока — 2" Украина должна сохранить статус транзитера газа.Ранее президент Владимир Зеленский жаловался делегации конгресса США, что достроенный "поток" лишает Киев трех миллиардов долларов дохода. "Нам нечем будет платить за украинскую армию", — аргументировал он. А в украинских СМИ рассказывали, что задолженность Киева перед собственными военными достигла почти миллиарда гривен (2,7 миллиарда рублей).Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович считает, что на Украине начался "перспективный поиск виноватых". "Киеву пришлось дезавуировать заявления Яроша в 2014-м — тогда украинское правительство уверяло в надежности пути через республику. Теперь же счастье ускользает из рук, нет гарантий загрузки ГТС на долгий срок, остается пенять на то, что могут приехать из ДНР-ЛНР или России и что-то тут устроить. Это попытка поднять ставки в игре: дескать, СП-2 еще не ввели в эксплуатацию, случись что у нас — вы все умрете без газа, поэтому придите к нам на поклон".Одако разговоры о том, что с украинской ГТС все плохо, работают в пользу России, полагает Митрахович. "Слова из Берлина о необходимости сохранения украинского транзита — не более чем фигура вежливости. Германии украинская ГТС не нужна. Просто Меркель, например, поддержала Майдан и чувствует какую-то долю ответственности за это — впрочем, очень маленькую, намного меньшую, нежели видят в Киеве".К власти в Германии идут "зеленые", которые уже показывают радикальный настрой — выступают за поставки оружия Украине. Возможно, Киев надеется, что на Россию будут давить, но, по мнению эксперта, в вопросе энергетики немцы категоричны лишь до поры до времени."Во всем мире на волне недовольства антиковидными ограничениями лидерство сейчас переходит к оппозиции. Ну выиграют они выборы, и что — скажут немецкому бизнесу: закрывайте "поток", в который вы вложили столько денег? Давайте поддерживать Киев оружием? Общественное мнение может отвернуться. Тем более правительство формируют коалиционно — с привлечением других партий", — напоминает Митрахович."Если в Киеве говорят о возможных терактах, то от них и следует ждать взрывов, — полагает российский политолог Олег Бондаренко. — Но для Украины это самострел, который ничего не даст".Текущий транзит обеспечен контрактом на поставку газа до 2024 года, это источник пополнения украинского бюджета. И ГТС нужнее самой Украине, подчеркивает эксперт. А заявления из Берлина — лишь ритуальные формулы для успокоения Киева.*Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин рассказал о завершении строительства второй нитки "Северного потока — 2" Россия рассчитывает завершить строительство второй нитки "Северного потока — 2" в течение полутора-двух месяцев, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 2021-06-08T08:00 true PT1M08S

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