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Новости Подмосковья
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В Подмосковье в четыре раза уменьшилось число жалоб на переполненные автобусы
В Подмосковье в четыре раза уменьшилось число жалоб на переполненные автобусы - РИА Новости, 08.06.2021
В Подмосковье в четыре раза уменьшилось число жалоб на переполненные автобусы
Первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова рассказала, что в регионе постепенно решают проблемы, связанные с общественным... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:45
2021-06-08T16:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова рассказала, что в регионе постепенно решают проблемы, связанные с общественным транспортом, сообщил телеканал "360".В профильном ведомстве выделили пять основных проблем: загруженность общественного транспорта, необходимость появления новых маршрутов, неудовлетворительное состояние автобусов, отсутствие терминала и нарушение графика."Переполненные автобусы — снизилось на пятое место топа. И количество жалоб снизилось практически в четыре раза", — обратила внимание Кротова.По ее словам, при неработающем терминале в салоне каждого автобуса должен быть стикер о бесплатном проезде. В противном случае перевозчику грозит штраф до 100 тысяч рублей. Также в автобусах размещают QR-код для обратной связи. Пассажиры с его помощью попадают на страницу, на которой можно оставить обращение о комфорте и качестве работы общественного транспорта.
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московская область (подмосковье)

В Подмосковье в четыре раза уменьшилось число жалоб на переполненные автобусы

16:45 08.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовПассажиры садятся в автобус
Пассажиры садятся в автобус - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова рассказала, что в регионе постепенно решают проблемы, связанные с общественным транспортом, сообщил телеканал "360".
В профильном ведомстве выделили пять основных проблем: загруженность общественного транспорта, необходимость появления новых маршрутов, неудовлетворительное состояние автобусов, отсутствие терминала и нарушение графика.
"Переполненные автобусы — снизилось на пятое место топа. И количество жалоб снизилось практически в четыре раза", — обратила внимание Кротова.
По ее словам, при неработающем терминале в салоне каждого автобуса должен быть стикер о бесплатном проезде. В противном случае перевозчику грозит штраф до 100 тысяч рублей.
Также в автобусах размещают QR-код для обратной связи. Пассажиры с его помощью попадают на страницу, на которой можно оставить обращение о комфорте и качестве работы общественного транспорта.
 
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