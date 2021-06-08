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В Подмосковье в четыре раза уменьшилось число жалоб на переполненные автобусы

В Подмосковье в четыре раза уменьшилось число жалоб на переполненные автобусы - РИА Новости, 08.06.2021

В Подмосковье в четыре раза уменьшилось число жалоб на переполненные автобусы

Первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова рассказала, что в регионе постепенно решают проблемы, связанные с общественным... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T16:45

2021-06-08T16:45

2021-06-08T16:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова рассказала, что в регионе постепенно решают проблемы, связанные с общественным транспортом, сообщил телеканал "360".В профильном ведомстве выделили пять основных проблем: загруженность общественного транспорта, необходимость появления новых маршрутов, неудовлетворительное состояние автобусов, отсутствие терминала и нарушение графика."Переполненные автобусы — снизилось на пятое место топа. И количество жалоб снизилось практически в четыре раза", — обратила внимание Кротова.По ее словам, при неработающем терминале в салоне каждого автобуса должен быть стикер о бесплатном проезде. В противном случае перевозчику грозит штраф до 100 тысяч рублей. Также в автобусах размещают QR-код для обратной связи. Пассажиры с его помощью попадают на страницу, на которой можно оставить обращение о комфорте и качестве работы общественного транспорта.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)