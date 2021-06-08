https://ria.ru/20210608/tovarooborot-1736129864.html
Товарооборот России и Китая в январе-мае вырос на 23,6%
Товарооборот России и Китая в январе-мае вырос на 23,6% - РИА Новости, 08.06.2021
Товарооборот России и Китая в январе-мае вырос на 23,6%
Товарооборот РФ и Китая за первые пять месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 23,6% – до 50,65 миллиарда долларов, сообщило Главное таможенное РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T13:30
2021-06-08T13:30
2021-06-08T13:30
россия-китай: главное
россия
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/99805/32/998053243_0:0:2368:1332_1920x0_80_0_0_1053868a5345bc89a982d5f1a4cadfae.jpg
МОСКВА, 8 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Товарооборот РФ и Китая за первые пять месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 23,6% – до 50,65 миллиарда долларов, сообщило Главное таможенное управление КНР.Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ в январе-мае вырос на 35,3% и составил около 22,921 миллиарда долларов. Импорт российских товаров и услуг увеличился за пять месяцев на 15,4% – до 27,735 миллиарда долларов.Только в мае объем торговли между Китаем и Россией составил 10,449 миллиарда долларов.По итогам 2020 года товарооборот России и Китая сократился в годовом выражении на 2,9% и составил 107,76 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20210531/ekologiya-1734877054.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/99805/32/998053243_263:0:2368:1579_1920x0_80_0_0_f9c33f7ec7f14aed2f609d2a11d3dc17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, экономика