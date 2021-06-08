https://ria.ru/20210608/tovarooborot-1736129864.html

Товарооборот России и Китая в январе-мае вырос на 23,6%

Товарооборот России и Китая в январе-мае вырос на 23,6% - РИА Новости, 08.06.2021

Товарооборот России и Китая в январе-мае вырос на 23,6%

Товарооборот РФ и Китая за первые пять месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 23,6% – до 50,65 миллиарда долларов, сообщило Главное таможенное РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T13:30

2021-06-08T13:30

2021-06-08T13:30

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МОСКВА, 8 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Товарооборот РФ и Китая за первые пять месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 23,6% – до 50,65 миллиарда долларов, сообщило Главное таможенное управление КНР.Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ в январе-мае вырос на 35,3% и составил около 22,921 миллиарда долларов. Импорт российских товаров и услуг увеличился за пять месяцев на 15,4% – до 27,735 миллиарда долларов.Только в мае объем торговли между Китаем и Россией составил 10,449 миллиарда долларов.По итогам 2020 года товарооборот России и Китая сократился в годовом выражении на 2,9% и составил 107,76 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20210531/ekologiya-1734877054.html

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китай

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россия, китай, экономика