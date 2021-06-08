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Толстой предупредил Запад об опасности заигрывания с неонацизмом
Толстой предупредил Запад об опасности заигрывания с неонацизмом - РИА Новости, 08.06.2021
Толстой предупредил Запад об опасности заигрывания с неонацизмом
Инициатива Киева об исключении русских из числа коренных народов этой страны - очередное проявление нацизма, и заигрывание Запада с проявлениями неонацизма в... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T15:05
2021-06-08T15:06
россия
донбасс
петр толстой
госдума рф
киев
в мире
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Инициатива Киева об исключении русских из числа коренных народов этой страны - очередное проявление нацизма, и заигрывание Запада с проявлениями неонацизма в этой стране могут очень дорого обойтись, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя принятие заявления нижней палаты в связи с законопроектом президента Украины Владимира Зеленского.Госдума на пленарном заседании во вторник приняла заявление в связи с предложенным президентом Украины Владимиром Зеленским законопроектом об исключении русских из числа коренных народов этой страны - в нижней палате российского парламента считают инициативу оскорблением исторической памяти и провокацией. В тексте заявления отмечается, что сам факт этой законодательной инициативы Зеленского является вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами."Законопроект Зеленского – это следующее звено в цепочке событий последних лет, и сегодня мы наблюдаем вычеркивание русских (и других неугодных народов) из списка коренных народов Украины – исторически, исконно русской земли! Это ли не нацизм? ", - сказал Толстой, объясняя необходимость придать самую широкую огласку происходящим на Украине событиям.Он отметил, что украинская национал-социалистическая идеология зародилась и "расцвела буйным цветом именно при одобрении и непосредственной поддержке европейских и американских политических лидеров и некоммерческих организаций, которые не жалели средств на помощь в становлении нынешнего киевского режима". "Так что все сегодняшние заигрывания Запада с украинским неонацизмом могут очень дорого обойтись. Нацистское приветствие на майках украинской сборной по футболу, одобренное УЕФА, которое как известно же вне политики – лишнее тому подтверждение. На Украине живет по разным оценкам более 20 миллионов русских – большинству из них за 30 лет внушили, что Украина не Россия. Сегодняшнее заявление – об их исторических правах и связи Русского мира. Мы, как известно из истории Европы, не пишем ничего на майках - мы пишем сразу на стенах", - заявил Толстой.Он добавил, что на днях группа французских сенаторов посетила Киев, после чего обратилась к главе МИД Франции с просьбой отреагировать на деятельность неонацистских организаций на территории Украины.По словам Толстого, за последние годы на Украине можно было наблюдать "факельные шествия и убийство русских людей на Донбассе, расстрелы автобусов с крымчанами, не согласными с политикой Киева, уничтожение памятников воинам-освободителям и варварское искажение истории Второй мировой войны".Согласно тексту принятого заявления, депутаты Госдумы обратятся к Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы, парламентам стран-членов ЕС "с призывом осудить предпринятую на Украине попытку разделить ее население на "коренное" и "некоренное", которая может иметь самые серьезные последствия для самого существования Украины как государства".Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил комплект формы украинской команды для участия на ЕВРО-2020. На футболках украинских футболистов будут нанесены лозунги, которые появились при жизни Степана Бандеры, а также очертание Украины с Крымом в составе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это попыткой наполнить позитивным смыслом лозунг, который ассоциируется с преступлениями украинских националистов в годы Второй мировой войны.
https://ria.ru/20210530/mova-1734655421.html
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россия, донбасс, петр толстой, госдума рф, киев, в мире

Толстой предупредил Запад об опасности заигрывания с неонацизмом

15:05 08.06.2021 (обновлено: 15:06 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Инициатива Киева об исключении русских из числа коренных народов этой страны - очередное проявление нацизма, и заигрывание Запада с проявлениями неонацизма в этой стране могут очень дорого обойтись, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя принятие заявления нижней палаты в связи с законопроектом президента Украины Владимира Зеленского.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла заявление в связи с предложенным президентом Украины Владимиром Зеленским законопроектом об исключении русских из числа коренных народов этой страны - в нижней палате российского парламента считают инициативу оскорблением исторической памяти и провокацией. В тексте заявления отмечается, что сам факт этой законодательной инициативы Зеленского является вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами.
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"Законопроект Зеленского – это следующее звено в цепочке событий последних лет, и сегодня мы наблюдаем вычеркивание русских (и других неугодных народов) из списка коренных народов Украины – исторически, исконно русской земли! Это ли не нацизм? ", - сказал Толстой, объясняя необходимость придать самую широкую огласку происходящим на Украине событиям.
Он отметил, что украинская национал-социалистическая идеология зародилась и "расцвела буйным цветом именно при одобрении и непосредственной поддержке европейских и американских политических лидеров и некоммерческих организаций, которые не жалели средств на помощь в становлении нынешнего киевского режима".
"Ровно то же самое происходило почти столетие назад в Германии: уже начиная с конца 20-х годов прошлого века США и Великобритания, которые сегодня возглавляют список главных мировых русофобов, поддерживали, в том числе и немалыми финансовыми вливаниями, Адольфа Гитлера и его только что зародившуюся партию лишь бы противостоять советской России", - напомнил политик.
"Так что все сегодняшние заигрывания Запада с украинским неонацизмом могут очень дорого обойтись. Нацистское приветствие на майках украинской сборной по футболу, одобренное УЕФА, которое как известно же вне политики – лишнее тому подтверждение. На Украине живет по разным оценкам более 20 миллионов русских – большинству из них за 30 лет внушили, что Украина не Россия. Сегодняшнее заявление – об их исторических правах и связи Русского мира. Мы, как известно из истории Европы, не пишем ничего на майках - мы пишем сразу на стенах", - заявил Толстой.
Он добавил, что на днях группа французских сенаторов посетила Киев, после чего обратилась к главе МИД Франции с просьбой отреагировать на деятельность неонацистских организаций на территории Украины.
По словам Толстого, за последние годы на Украине можно было наблюдать "факельные шествия и убийство русских людей на Донбассе, расстрелы автобусов с крымчанами, не согласными с политикой Киева, уничтожение памятников воинам-освободителям и варварское искажение истории Второй мировой войны".
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Согласно тексту принятого заявления, депутаты Госдумы обратятся к Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы, парламентам стран-членов ЕС "с призывом осудить предпринятую на Украине попытку разделить ее население на "коренное" и "некоренное", которая может иметь самые серьезные последствия для самого существования Украины как государства".
Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил комплект формы украинской команды для участия на ЕВРО-2020. На футболках украинских футболистов будут нанесены лозунги, которые появились при жизни Степана Бандеры, а также очертание Украины с Крымом в составе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это попыткой наполнить позитивным смыслом лозунг, который ассоциируется с преступлениями украинских националистов в годы Второй мировой войны.
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