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Госдума приняла в I чтении проект о соблюдении тишины в ночное время
Госдума приняла в I чтении проект о соблюдении тишины в ночное время - РИА Новости, 08.06.2021
Госдума приняла в I чтении проект о соблюдении тишины в ночное время
Депутаты приняли в первом чтении законопроект, обязывающий владельцев квартир, их гостей и съемщиков жилья соблюдать тишину в ночное время. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:39
2021-06-08T16:39
россия
ольга павлова
госдума рф
общество
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Депутаты приняли в первом чтении законопроект, обязывающий владельцев квартир, их гостей и съемщиков жилья соблюдать тишину в ночное время.Законопроектом предлагается дополнить Жилищный кодекс статьей об обязательствах по соблюдению прав соседей в многоквартирных домах. Как поясняла автор инициативы член комитета ГД по труду и соцполитике Ольга Павлова, изменения подготовлены в Жилищный кодекс РФ в виде отдельной статьи, а в случае одобрения законопроекта изменения будут вносить в КоАП."Собственник жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме обязан обеспечить соблюдение прав и законных интересов граждан любыми лицами, допущенными собственником в принадлежащее ему помещение, в том числе обеспечить соблюдение тишины в ночное время, соблюдение требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований, установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, а также изданными в соответствии с ними указами президента Российской Федерации, постановлениями правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления", - говорится в проекте закона.При этом временной интервал, в течение которого не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме, будет устанавливаться законом региона."Систематическое (более двух раз в течение одного месяца) нарушение обязательств, предусмотренных настоящей статьей, влечет административную ответственность собственника жилого или нежилого помещения", - также говорится в документе.
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россия, ольга павлова, госдума рф, общество

Госдума приняла в I чтении проект о соблюдении тишины в ночное время

16:39 08.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV. - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Депутаты приняли в первом чтении законопроект, обязывающий владельцев квартир, их гостей и съемщиков жилья соблюдать тишину в ночное время.
Законопроектом предлагается дополнить Жилищный кодекс статьей об обязательствах по соблюдению прав соседей в многоквартирных домах. Как поясняла автор инициативы член комитета ГД по труду и соцполитике Ольга Павлова, изменения подготовлены в Жилищный кодекс РФ в виде отдельной статьи, а в случае одобрения законопроекта изменения будут вносить в КоАП.
"Собственник жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме обязан обеспечить соблюдение прав и законных интересов граждан любыми лицами, допущенными собственником в принадлежащее ему помещение, в том числе обеспечить соблюдение тишины в ночное время, соблюдение требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований, установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, а также изданными в соответствии с ними указами президента Российской Федерации, постановлениями правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления", - говорится в проекте закона.
При этом временной интервал, в течение которого не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме, будет устанавливаться законом региона.
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Вчера, 15:27
Госдума поддержала во II чтении проект о поиске людей по геолокации
"Систематическое (более двух раз в течение одного месяца) нарушение обязательств, предусмотренных настоящей статьей, влечет административную ответственность собственника жилого или нежилого помещения", - также говорится в документе.
 
РоссияОльга ПавловаГосдума РФОбщество
 
 
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