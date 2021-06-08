https://ria.ru/20210608/tishina-1736175971.html

Госдума приняла в I чтении проект о соблюдении тишины в ночное время

Госдума приняла в I чтении проект о соблюдении тишины в ночное время - РИА Новости, 08.06.2021

Госдума приняла в I чтении проект о соблюдении тишины в ночное время

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, обязывающий владельцев квартир, их гостей и съемщиков жилья соблюдать тишину в ночное время. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T16:39

2021-06-08T16:39

2021-06-08T16:39

россия

ольга павлова

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570572209_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_4a28bfda3d69692775c8100ed18031af.jpg

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Депутаты приняли в первом чтении законопроект, обязывающий владельцев квартир, их гостей и съемщиков жилья соблюдать тишину в ночное время.Законопроектом предлагается дополнить Жилищный кодекс статьей об обязательствах по соблюдению прав соседей в многоквартирных домах. Как поясняла автор инициативы член комитета ГД по труду и соцполитике Ольга Павлова, изменения подготовлены в Жилищный кодекс РФ в виде отдельной статьи, а в случае одобрения законопроекта изменения будут вносить в КоАП."Собственник жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме обязан обеспечить соблюдение прав и законных интересов граждан любыми лицами, допущенными собственником в принадлежащее ему помещение, в том числе обеспечить соблюдение тишины в ночное время, соблюдение требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований, установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, а также изданными в соответствии с ними указами президента Российской Федерации, постановлениями правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления", - говорится в проекте закона.При этом временной интервал, в течение которого не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме, будет устанавливаться законом региона."Систематическое (более двух раз в течение одного месяца) нарушение обязательств, предусмотренных настоящей статьей, влечет административную ответственность собственника жилого или нежилого помещения", - также говорится в документе.

https://ria.ru/20210608/geolokatsiya-1736158585.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга павлова, госдума рф, общество