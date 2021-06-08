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Во Владивостоке побит температурный рекорд вековой давности
Во Владивостоке побит температурный рекорд вековой давности - РИА Новости, 08.06.2021
Во Владивостоке побит температурный рекорд вековой давности
Температурный рекорд 1927 года во Владивостоке превышен почти на 1 градус, во вторник воздух прогрелся до 27,7 градуса, сообщает Примгидромет в своём аккаунте в РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:30
2021-06-08T14:30
россия
погода
японское море
примгидромет
владивосток
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июн – РИА Новости. Температурный рекорд 1927 года во Владивостоке превышен почти на 1 градус, во вторник воздух прогрелся до 27,7 градуса, сообщает Примгидромет в своём аккаунте в Instagram."К 16.00 (09.00 мск) температура воздуха достигла своего максимума и составила +27,7°С, что больше чем на градус опережает предыдущий температурный рекорд этого дня. Почти 100 лет назад, 8 июня 1927 года, во Владивостоке также стояла жаркая погода, но тогда столбик термометра поднялся лишь до отметки +26,4°С", - говорится в сообщении.По прогнозам синоптиков, в среду усилится антициклон над Японским морем, давление над краем будет расти. Осадков не предвидится, на побережье утром местами появятся очаги тумана."Во Владивостоке ветер поменяет направление на юго-восточное, температурный фон понизится на 4-7 градусов, но все еще будет довольно комфортным, +19...+22°С, в пригороде Владивостока будет теплее на 3-5 градусов. Осадков не ожидается", - говорится в сообщении.Отмечается, что максимальная температура в континентальных районах Приморья составит от +24 до +32 градусов, на побережье 13-22 градуса тепла.
https://ria.ru/20210517/pogoda-1732574891.html
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россия, погода, японское море, примгидромет, владивосток, общество

Во Владивостоке побит температурный рекорд вековой давности

14:30 08.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЖилые дома в центральной части города Владивостока
Жилые дома в центральной части города Владивостока - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июн – РИА Новости. Температурный рекорд 1927 года во Владивостоке превышен почти на 1 градус, во вторник воздух прогрелся до 27,7 градуса, сообщает Примгидромет в своём аккаунте в Instagram.
"К 16.00 (09.00 мск) температура воздуха достигла своего максимума и составила +27,7°С, что больше чем на градус опережает предыдущий температурный рекорд этого дня. Почти 100 лет назад, 8 июня 1927 года, во Владивостоке также стояла жаркая погода, но тогда столбик термометра поднялся лишь до отметки +26,4°С", - говорится в сообщении.
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"Во Владивостоке ветер поменяет направление на юго-восточное, температурный фон понизится на 4-7 градусов, но все еще будет довольно комфортным, +19...+22°С, в пригороде Владивостока будет теплее на 3-5 градусов. Осадков не ожидается", - говорится в сообщении.
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РоссияПогодаЯпонское мореПримгидрометВладивостокОбщество
 
 
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