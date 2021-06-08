https://ria.ru/20210608/taksi-1736082123.html

ВТБ узнал, когда россияне больше всего тратят на такси

ВТБ узнал, когда россияне больше всего тратят на такси - РИА Новости, 08.06.2021

ВТБ узнал, когда россияне больше всего тратят на такси

Самые высокие траты россиян на такси зафиксированы на поездки вечером и ночью воскресенья, свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ, которая есть в РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T07:30

2021-06-08T07:30

2021-06-08T08:27

втб

такси

общество

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Самые высокие траты россиян на такси зафиксированы на поездки вечером и ночью воскресенья, свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ, которая есть в распоряжении РИА Новости."Периоды наибольших совокупных расходов на такси также в основном приходятся на вечер последнего дня недели: больше всего на поездки россияне тратят с 20.00 до 24.00 в воскресенье, а также в ночь с воскресенья на понедельник, когда снижается трафик общественного транспорта. Кроме того, наибольшие траты зафиксированы с 20.00 до 22.00 в понедельник", - сказано в материалах.В среднем за каждые два часа пиковых периодов пользователи такси тратят на поездки свыше 33 миллионов рублей, в то время как в часы наименьшей загрузки – всего 6 миллионов рублей за два часа. А вот самый высокий средний чек – 387 рублей – зафиксирован после полуночи в среду, выяснил ВТБ.По данным эквайринга ВТБ, чаще всего в этом году россияне заказывали такси с полуночи субботы до 2 часов ночи воскресенья, а также в период с 18.00 до полуночи в воскресенье и с 20.00 до 24.00 понедельника. В среднем в этот период за каждые два часа пользователи такси оплачивали от 125 тысяч до 137 тысяч заказов.Реже всего россияне пользуются такси по будням с 4 до 6 утра, а также в субботу с 6 до 8 часов. Исключение составляет понедельник: в первый рабочий день спрос на такси даже ранним утром достаточно высок и лишь в два раза ниже, чем в пиковые часы. Самый низкий средний чек – 158 рублей за поездку - фиксируется с 6 до 8 утра в пятницу и с 8 до 10 утра в четверг.Распределение трат на такси заметно изменилось по сравнению с периодом пандемии. В мае прошлого года россияне совершали поездки втрое реже, при этом часы пикового спроса приходились на последние 4 часа воскресенья, а также на периоды с 16 по 22 в субботу и с 10 до 12 дня в пятницу и субботу. Пиковые траты тоже фиксировались на два часа раньше, чем в этом году, а максимальный средний чек – 326 рублей – отмечался с полудня до 14.00 в понедельник и вторник."Мы видим, что в пандемию многим россиянам пришлось пересмотреть свои привычки: ради безопасности пересесть с общественного транспорта в такси и возвращаться домой раньше, при этом доходы служб такси кратно сократились. Однако сейчас привычки городских жителей восстанавливаются, и часы пиковой активности в части пользования услугами такси совпадают с показателями 2019 года", - прокомментировал начальник управления "Развитие технологий эквайринга" ВТБ Владимир Турчин.

https://ria.ru/20210602/putin-1735293598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, такси, общество