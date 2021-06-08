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Представитель SWIFT в России заявил, что страну не планируют отключать от системы
Представитель SWIFT в России заявил, что страну не планируют отключать от системы - РИА Новости, 08.06.2021
Представитель SWIFT в России заявил, что страну не планируют отключать от системы
Исполнительный директор Российской национальной ассоциации SWIFT Роман Чернов, выступая в Госдуме, прокомментировал возможность отключения России от системы... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T18:30
2021-06-08T18:52
россия
swift
роман чернов
экономика
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Исполнительный директор Российской национальной ассоциации SWIFT Роман Чернов, выступая в Госдуме, прокомментировал возможность отключения России от системы межбанковских платежей.В свою очередь, первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова отметила, что в регуляторе также не видят рисков исключения России. При этом она добавила, что для собственной защищенности в стране создали свою Систему передачи финансовых сообщений.SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, в которой участвуют более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.В прессе регулярно появляются сообщения, что Россию могут отключить от нее в рамках ужесточения западных санкций.Вместе с этим у международных политических институтов нет возможности принимать подобные решения. Как подчеркивал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, SWIFT — это международная частная организация.В ответ на риски возможного отключения банков от SWIFT в России создали Систему передачи финансовых сообщений. К ней уже подключены сотни организаций, включая более 30 нерезидентов.
https://ria.ru/20210518/swift-1732852956.html
https://ria.ru/20210603/mid-1735473620.html
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россия, swift, роман чернов, экономика

Представитель SWIFT в России заявил, что страну не планируют отключать от системы

18:30 08.06.2021 (обновлено: 18:52 08.06.2021)
 
© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Фото : SWIFT
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Исполнительный директор Российской национальной ассоциации SWIFT Роман Чернов, выступая в Госдуме, прокомментировал возможность отключения России от системы межбанковских платежей.
"Нас от SWIFT отключать не собираются. Очень просто — это никому не выгодно", — сказал он.
В свою очередь, первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова отметила, что в регуляторе также не видят рисков исключения России. При этом она добавила, что для собственной защищенности в стране создали свою Систему передачи финансовых сообщений.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, в которой участвуют более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
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SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения России от системы
В прессе регулярно появляются сообщения, что Россию могут отключить от нее в рамках ужесточения западных санкций.
Вместе с этим у международных политических институтов нет возможности принимать подобные решения. Как подчеркивал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, SWIFT — это международная частная организация.
В ответ на риски возможного отключения банков от SWIFT в России создали Систему передачи финансовых сообщений. К ней уже подключены сотни организаций, включая более 30 нерезидентов.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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РоссияSWIFTРоман ЧерновЭкономика
 
 
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