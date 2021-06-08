https://ria.ru/20210608/swift-1736197459.html

Представитель SWIFT в России заявил, что страну не планируют отключать от системы

Представитель SWIFT в России заявил, что страну не планируют отключать от системы - РИА Новости, 08.06.2021

Представитель SWIFT в России заявил, что страну не планируют отключать от системы

Исполнительный директор Российской национальной ассоциации SWIFT Роман Чернов, выступая в Госдуме, прокомментировал возможность отключения России от системы... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T18:30

2021-06-08T18:30

2021-06-08T18:52

россия

swift

роман чернов

экономика

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Исполнительный директор Российской национальной ассоциации SWIFT Роман Чернов, выступая в Госдуме, прокомментировал возможность отключения России от системы межбанковских платежей.В свою очередь, первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова отметила, что в регуляторе также не видят рисков исключения России. При этом она добавила, что для собственной защищенности в стране создали свою Систему передачи финансовых сообщений.SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, в которой участвуют более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.В прессе регулярно появляются сообщения, что Россию могут отключить от нее в рамках ужесточения западных санкций.Вместе с этим у международных политических институтов нет возможности принимать подобные решения. Как подчеркивал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, SWIFT — это международная частная организация.В ответ на риски возможного отключения банков от SWIFT в России создали Систему передачи финансовых сообщений. К ней уже подключены сотни организаций, включая более 30 нерезидентов.

https://ria.ru/20210518/swift-1732852956.html

https://ria.ru/20210603/mid-1735473620.html

россия

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2021

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россия, swift, роман чернов, экономика