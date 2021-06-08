https://ria.ru/20210608/superoruzhie-1736116476.html

В США рассказали о новом российском супероружии

В США рассказали о новом российском супероружии - РИА Новости, 08.06.2021

В США рассказали о новом российском супероружии

Планирующая бомбовая кассета "Дрель" может стать идеальным оружием для уничтожения находящегося в движении врага, пишет обозреватель The National Interest Питер РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T12:25

2021-06-08T12:25

2021-06-08T22:10

россия

техмаш

ростех

сша

безопасность

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Планирующая бомбовая кассета "Дрель" может стать идеальным оружием для уничтожения находящегося в движении врага, пишет обозреватель The National Interest Питер Сучиу.Автор статьи напомнил, что начиная с 2016 года разработкой "ПБК-500У СПБЭ-К" занималось Научно-производственное объединение "Базальт", которое входит в НПО "Техмаш" Госкорпорации Ростех.Бомба предназначена для поражения бронетанковой техники противника, наземных радиолокационных станций, пунктов управления и даже двигательных установок зенитных ракет, пояснил эксперт.Отмечается, что "Дрель" оснащена системами идентификации противника и радиоэлектронного противодействия, что делает ее устойчивой к помехам, а также незаметной для радаров.Создатели сделали упор на меньший, чем у других более дорогих платформ, радиус действия, так как это позволит более эффективно поражать цели врага в движении, обращает внимание специалист.Он также добавил, что "ПБК-500У СПБЭ-К" изначально не задумывалась как оружие для уничтожения наибольшего числа целей противника. В заключении автор отмечает, что она представляет из себя предельно экономичное средство ведения конфликтов низкой интенсивности.

https://ria.ru/20210604/rostekh-1735564128.html

https://ria.ru/20210603/oruzhie-1735446062.html

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россия, техмаш, ростех, сша, безопасность