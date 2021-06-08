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Трех нижегородцев осудили за убийство и лишение свободы должников
Трех нижегородцев осудили за убийство и лишение свободы должников - РИА Новости, 08.06.2021
Трех нижегородцев осудили за убийство и лишение свободы должников
Трех мужчин, на неделю заперших в квартире в Нижнем Новгороде предполагаемых должников, а затем задушивших одного из них, приговорили к 14, 15 и 17 годам... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T18:54
2021-06-08T18:54
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн — РИА Новости. Трех мужчин, на неделю заперших в квартире в Нижнем Новгороде предполагаемых должников, а затем задушивших одного из них, приговорили к 14, 15 и 17 годам лишения свободы, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Следствие и суд установили, что в ноябре 2019 года 28-летний мужчина и трое его сообщников на протяжении недели насильно удерживали в квартире в Нижнем Новгороде двух человек, которые, по предположению организатора, похитили его деньги. Когда обвиняемые пришли к выводу, что один из потерпевших не причастен к хищению денег, его отпустили. В тот же день трое обвиняемых задушили второго потерпевшего, предварительно нанеся ему удары по голове и телу. Убедившись в смерти, двое обвиняемых спрятали его тело.Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору), и части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Вину по предъявленному обвинению ни один из обвиняемых не признал."Приговором суда 28-летнему подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, мужчина 1995 и 1988 годов рождения – 17 и 14 лет лишения свободы. Еще один подсудимый, действия которого были квалифицированы только по статье 127 УК РФ, приговорен к 3 годам лишения свободы условно", - говорится в сообщении СУСК.Отмечается, что уголовное дело рассматривалось в суде с участием присяжных заседателей. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20210524/sud-1733699123.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия

Трех нижегородцев осудили за убийство и лишение свободы должников

18:54 08.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн — РИА Новости. Трех мужчин, на неделю заперших в квартире в Нижнем Новгороде предполагаемых должников, а затем задушивших одного из них, приговорили к 14, 15 и 17 годам лишения свободы, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Следствие и суд установили, что в ноябре 2019 года 28-летний мужчина и трое его сообщников на протяжении недели насильно удерживали в квартире в Нижнем Новгороде двух человек, которые, по предположению организатора, похитили его деньги. Когда обвиняемые пришли к выводу, что один из потерпевших не причастен к хищению денег, его отпустили. В тот же день трое обвиняемых задушили второго потерпевшего, предварительно нанеся ему удары по голове и телу. Убедившись в смерти, двое обвиняемых спрятали его тело.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 17:34
Нижегородца осудили пожизненно за убийство девятилетней девочки
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору), и части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Вину по предъявленному обвинению ни один из обвиняемых не признал.
"Приговором суда 28-летнему подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, мужчина 1995 и 1988 годов рождения – 17 и 14 лет лишения свободы. Еще один подсудимый, действия которого были квалифицированы только по статье 127 УК РФ, приговорен к 3 годам лишения свободы условно", - говорится в сообщении СУСК.
Отмечается, что уголовное дело рассматривалось в суде с участием присяжных заседателей. Приговор не вступил в законную силу.
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12 апреля, 13:12
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородПроисшествия
 
 
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