https://ria.ru/20210608/sud-1736125968.html

Ростовский суд продлил арест главе Аксайского района

Ростовский суд продлил арест главе Аксайского района - РИА Новости, 08.06.2021

Ростовский суд продлил арест главе Аксайского района

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 11 августа срок содержания под стражей главы Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко,... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T13:13

2021-06-08T13:13

2021-06-08T13:13

россия

аксайский район

ростовская область

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 11 августа срок содержания под стражей главы Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко, подозреваемого в мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель суда.Продление меры пресечения еще двум предпринимателям будет рассмотрено в среду.В середине апреля был задержан, а позже арестован глава Аксайского района Виталий Борзенко. Вместе с ним задержали трех предпринимателей. Они подозреваются в организации преступного сообщества или участии в нем, мошенничестве, злоупотреблении полномочиями.Позже, как сообщал источник, на рынках Аксайского района силовики провели "операцию по документированию преступной деятельности" Борзенко и предпринимателей. Торговые площадки "Атлант" ("Атлант юг" и "Атлант сити"), "Алмаз", строительный и овощной рынки были закрыты. На них трудились порядка 15 тысяч работников.

https://ria.ru/20210415/zaderzhanie-1728493785.html

россия

аксайский район

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россия, аксайский район, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия