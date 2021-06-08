https://ria.ru/20210608/sud-1736125968.html
Ростовский суд продлил арест главе Аксайского района
Ростовский суд продлил арест главе Аксайского района - РИА Новости, 08.06.2021
Ростовский суд продлил арест главе Аксайского района
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 11 августа срок содержания под стражей главы Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко,... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T13:13
2021-06-08T13:13
2021-06-08T13:13
россия
аксайский район
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 11 августа срок содержания под стражей главы Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко, подозреваемого в мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель суда.Продление меры пресечения еще двум предпринимателям будет рассмотрено в среду.В середине апреля был задержан, а позже арестован глава Аксайского района Виталий Борзенко. Вместе с ним задержали трех предпринимателей. Они подозреваются в организации преступного сообщества или участии в нем, мошенничестве, злоупотреблении полномочиями.Позже, как сообщал источник, на рынках Аксайского района силовики провели "операцию по документированию преступной деятельности" Борзенко и предпринимателей. Торговые площадки "Атлант" ("Атлант юг" и "Атлант сити"), "Алмаз", строительный и овощной рынки были закрыты. На них трудились порядка 15 тысяч работников.
https://ria.ru/20210415/zaderzhanie-1728493785.html
россия
аксайский район
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аксайский район, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн – РИА Новости, Юлия Насулина.
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону
продлил до 11 августа срок содержания под стражей главы Аксайского района Ростовской области
Виталия Борзенко, подозреваемого в мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Срок содержания под стражей Борзенко продлен на два месяца, до 11 августа включительно", - сказал собеседник агентства. На этот же срок продлен срок ареста одного из предпринимателей, проходящих по делу вместе с Борзенко.
Продление меры пресечения еще двум предпринимателям будет рассмотрено в среду.
В середине апреля был задержан, а позже арестован глава Аксайского района Виталий Борзенко. Вместе с ним задержали трех предпринимателей. Они подозреваются в организации преступного сообщества или участии в нем, мошенничестве, злоупотреблении полномочиями.
Позже, как сообщал источник, на рынках Аксайского района силовики провели "операцию по документированию преступной деятельности" Борзенко и предпринимателей. Торговые площадки "Атлант" ("Атлант юг" и "Атлант сити"), "Алмаз", строительный и овощной рынки были закрыты. На них трудились порядка 15 тысяч работников.