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Ростовский суд продлил арест главе Аксайского района
Ростовский суд продлил арест главе Аксайского района - РИА Новости, 08.06.2021
Ростовский суд продлил арест главе Аксайского района
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 11 августа срок содержания под стражей главы Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко,... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T13:13
2021-06-08T13:13
россия
аксайский район
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 11 августа срок содержания под стражей главы Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко, подозреваемого в мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель суда.Продление меры пресечения еще двум предпринимателям будет рассмотрено в среду.В середине апреля был задержан, а позже арестован глава Аксайского района Виталий Борзенко. Вместе с ним задержали трех предпринимателей. Они подозреваются в организации преступного сообщества или участии в нем, мошенничестве, злоупотреблении полномочиями.Позже, как сообщал источник, на рынках Аксайского района силовики провели "операцию по документированию преступной деятельности" Борзенко и предпринимателей. Торговые площадки "Атлант" ("Атлант юг" и "Атлант сити"), "Алмаз", строительный и овощной рынки были закрыты. На них трудились порядка 15 тысяч работников.
https://ria.ru/20210415/zaderzhanie-1728493785.html
россия
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россия, аксайский район, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

Ростовский суд продлил арест главе Аксайского района

13:13 08.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 11 августа срок содержания под стражей главы Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко, подозреваемого в мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Срок содержания под стражей Борзенко продлен на два месяца, до 11 августа включительно", - сказал собеседник агентства. На этот же срок продлен срок ареста одного из предпринимателей, проходящих по делу вместе с Борзенко.
Продление меры пресечения еще двум предпринимателям будет рассмотрено в среду.
В середине апреля был задержан, а позже арестован глава Аксайского района Виталий Борзенко. Вместе с ним задержали трех предпринимателей. Они подозреваются в организации преступного сообщества или участии в нем, мошенничестве, злоупотреблении полномочиями.
Позже, как сообщал источник, на рынках Аксайского района силовики провели "операцию по документированию преступной деятельности" Борзенко и предпринимателей. Торговые площадки "Атлант" ("Атлант юг" и "Атлант сити"), "Алмаз", строительный и овощной рынки были закрыты. На них трудились порядка 15 тысяч работников.
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