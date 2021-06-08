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Суд оставил адвоката экс-полковника Захарченко в СИЗО
Суд оставил адвоката экс-полковника Захарченко в СИЗО - РИА Новости, 08.06.2021
Суд оставил адвоката экс-полковника Захарченко в СИЗО
Пресненский суд Москвы еще на один месяц продлил срок ареста адвокату Александру Горбатенко, который, по мнению следствия, выступил посредником при передаче... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T13:04
2021-06-08T13:05
дмитрий захарченко
москва
химки
происшествия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пресненский суд Москвы еще на один месяц продлил срок ареста адвокату Александру Горбатенко, который, по мнению следствия, выступил посредником при передаче взятки в 500 тысяч рублей, рассказала РИА Новости во вторник пресс-секретарь суда Лела Кокая.Горбатенко известен тем, что несколько лет защищал экс-полковника МВД России Дмитрия Захарченко, в чьей квартире в свое время нашли многомиллиардный склад наличности, что сделало его историю самой громкой в российской криминальной хронике за последние годы."Пресненским судом продлен срок содержания под стражей до 7 июля 2021 года в отношении Горбатенко Александра Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ", - сказала Кокая.По данным следствия, с июля по август 2018 года адвокат выступил в качестве посредника во взяточничестве в интересах своего знакомого. Горбатенко договорился с сотрудниками УМВД по Химкам, что если его знакомый даст взятку, то борцы с преступностью дадут ход процессу возбуждения уголовного дела по определенному поводу. За это он передал им оговоренные 500 тысяч рублей.Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии.Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.В конце марта Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению второго дела против Захарченко – о взятках на 1,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210303/zakharchenko-1599718361.html
https://ria.ru/20210330/zakharchenko-1603474548.html
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дмитрий захарченко, москва, химки, происшествия

Суд оставил адвоката экс-полковника Захарченко в СИЗО

13:04 08.06.2021 (обновлено: 13:05 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пресненский суд Москвы еще на один месяц продлил срок ареста адвокату Александру Горбатенко, который, по мнению следствия, выступил посредником при передаче взятки в 500 тысяч рублей, рассказала РИА Новости во вторник пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Горбатенко известен тем, что несколько лет защищал экс-полковника МВД России Дмитрия Захарченко, в чьей квартире в свое время нашли многомиллиардный склад наличности, что сделало его историю самой громкой в российской криминальной хронике за последние годы.
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 11:34
Суд снял с Захарченко статус "склонный к побегу"
"Пресненским судом продлен срок содержания под стражей до 7 июля 2021 года в отношении Горбатенко Александра Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ", - сказала Кокая.
По данным следствия, с июля по август 2018 года адвокат выступил в качестве посредника во взяточничестве в интересах своего знакомого. Горбатенко договорился с сотрудниками УМВД по Химкам, что если его знакомый даст взятку, то борцы с преступностью дадут ход процессу возбуждения уголовного дела по определенному поводу. За это он передал им оговоренные 500 тысяч рублей.
Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии.
Экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый по делу о взятках и воспрепятствовании правосудию, на заседании Пресненского суда - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 15:55
Экс-полковник Захарченко не признал вину по новому делу о взятках
Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.
В конце марта Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению второго дела против Захарченко – о взятках на 1,4 миллиарда рублей.
 
Дмитрий ЗахарченкоМоскваХимкиПроисшествия
 
 
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