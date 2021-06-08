https://ria.ru/20210608/sud-1736124429.html

Суд оставил адвоката экс-полковника Захарченко в СИЗО

Суд оставил адвоката экс-полковника Захарченко в СИЗО - РИА Новости, 08.06.2021

Суд оставил адвоката экс-полковника Захарченко в СИЗО

Пресненский суд Москвы еще на один месяц продлил срок ареста адвокату Александру Горбатенко, который, по мнению следствия, выступил посредником при передаче... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T13:04

2021-06-08T13:04

2021-06-08T13:05

дмитрий захарченко

москва

химки

происшествия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пресненский суд Москвы еще на один месяц продлил срок ареста адвокату Александру Горбатенко, который, по мнению следствия, выступил посредником при передаче взятки в 500 тысяч рублей, рассказала РИА Новости во вторник пресс-секретарь суда Лела Кокая.Горбатенко известен тем, что несколько лет защищал экс-полковника МВД России Дмитрия Захарченко, в чьей квартире в свое время нашли многомиллиардный склад наличности, что сделало его историю самой громкой в российской криминальной хронике за последние годы."Пресненским судом продлен срок содержания под стражей до 7 июля 2021 года в отношении Горбатенко Александра Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ", - сказала Кокая.По данным следствия, с июля по август 2018 года адвокат выступил в качестве посредника во взяточничестве в интересах своего знакомого. Горбатенко договорился с сотрудниками УМВД по Химкам, что если его знакомый даст взятку, то борцы с преступностью дадут ход процессу возбуждения уголовного дела по определенному поводу. За это он передал им оговоренные 500 тысяч рублей.Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии.Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.В конце марта Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению второго дела против Захарченко – о взятках на 1,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210303/zakharchenko-1599718361.html

https://ria.ru/20210330/zakharchenko-1603474548.html

москва

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий захарченко, москва, химки, происшествия