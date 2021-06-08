В Челябинске возбудили дело после инцидента со стрельбой на улице
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
ЧЕЛЯБИНСК, 8 июн – РИА Новости. Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили после инцидента со стрельбой в Челябинске, подозреваемого, который находился в состоянии опьянения, задержали и отправили лечиться, сообщила во вторник пресс-служба УМВД России по Челябинску.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвящённой Ленинскому району Челябинска, появилась информация, что неизвестный якобы открыл стрельбу по рабочим на улице Масленникова в воскресенье. Полиция региона сообщала о трех задержанных после инцидента и об отсутствии пострадавших.
УМВД уточняет, что 6 июня в полицию поступил звонок от прохожих об уличном конфликте и о том, что один из мужчин ведет себя неадекватно. Подозреваемый был задержан, им оказался ранее не судимый местный житель, 2000 года рождения, у которого были изъяты нож и газовый пистолет. Задержанный был пьян, ему вызвали специализированную бригаду медиков, которая госпитализировала его.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до 7 лет", - говорится в сообщении.
Подозреваемый находится на стационарном лечении в специализированном медучреждении, уточняется в сообщении.