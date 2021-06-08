https://ria.ru/20210608/strelba-1736085755.html

В Челябинске возбудили дело после инцидента со стрельбой на улице

В Челябинске возбудили дело после инцидента со стрельбой на улице - РИА Новости, 08.06.2021

В Челябинске возбудили дело после инцидента со стрельбой на улице

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили после инцидента со стрельбой в Челябинске, подозреваемого, который находился в состоянии опьянения, задержали и РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T08:49

2021-06-08T08:49

2021-06-08T08:49

челябинск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июн – РИА Новости. Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили после инцидента со стрельбой в Челябинске, подозреваемого, который находился в состоянии опьянения, задержали и отправили лечиться, сообщила во вторник пресс-служба УМВД России по Челябинску.Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвящённой Ленинскому району Челябинска, появилась информация, что неизвестный якобы открыл стрельбу по рабочим на улице Масленникова в воскресенье. Полиция региона сообщала о трех задержанных после инцидента и об отсутствии пострадавших.УМВД уточняет, что 6 июня в полицию поступил звонок от прохожих об уличном конфликте и о том, что один из мужчин ведет себя неадекватно. Подозреваемый был задержан, им оказался ранее не судимый местный житель, 2000 года рождения, у которого были изъяты нож и газовый пистолет. Задержанный был пьян, ему вызвали специализированную бригаду медиков, которая госпитализировала его."По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до 7 лет", - говорится в сообщении.Подозреваемый находится на стационарном лечении в специализированном медучреждении, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210530/strelba-1734846187.html

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинск, происшествия