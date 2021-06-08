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Путин призвал сделать систему социальной защиты более современной
Путин призвал сделать систему социальной защиты более современной - РИА Новости, 08.06.2021
Путин призвал сделать систему социальной защиты более современной
Вся система социальной защиты в РФ должна стать более современной и адресной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:28
2021-06-08T14:28
2021-06-08T15:05
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вся система социальной защиты в РФ должна стать более современной и адресной, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, опыт борьбы с коронавирусом показал, что солидарно можно решать самые сложные задачи."Именно в таком прямом диалоге и сотрудничестве нам с вами предстоит сделать более современной и адресной всю нашу систему социальной защиты, так выстроить все процедуры, нормативную базу, чтобы максимально учесть интересы, нужды, запросы людей, которые больше всего нуждаются в помощи, внимании и заботе ", - сказал Путин на встрече с представителями социальных организаций в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20210602/deti-1735271913.html
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