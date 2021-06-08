https://ria.ru/20210608/sotsrabotniki-1736155362.html

Путин обсудит присуждение госнаград соцработникам с правительством

Путин обсудит присуждение госнаград соцработникам с правительством - РИА Новости, 08.06.2021

Путин обсудит присуждение госнаград соцработникам с правительством

Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить вопрос о государственных наградах для социальных работников с правительством и администрацией. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T15:09

2021-06-08T15:09

2021-06-08T15:09

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить вопрос о государственных наградах для социальных работников с правительством и администрацией.Предложение отметить работников социальных служб специальной государственной наградой за деятельность в период пандемии президент получил во время онлайн-встречи с представителями соцорганизаций.Президент подчеркнул, что никакая награда не может в полной мере отразить то уважение, которое вызывает у людей каждодневная работа социальных работников."Что касается госнаград и вообще наград, ведомственных, на мой взгляд, это есть у нас. У нас ведь есть и орден Пирогова, и медаль Луки Крымского... Мне казалось, что они распространяются и на социальную сферу. Если это не так, то мы это обязательно сделаем... Я вам обещаю, что я обязательно посмотрю, с коллегами обязательно на этот счет поговорим", - сказал Путин.Он также добавил, что обязательно обсудит это с правительством и соответствующими службами администрации президента. "Если там чего-то не хватает в этом смысле, мы обязательно сделаем", - уточнил глава государства.

https://ria.ru/20210112/mnogodetnye-1592625988.html

https://ria.ru/20210608/pandemiya-1736150284.html

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россия, владимир путин, общество