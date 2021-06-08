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Путин обсудит присуждение госнаград соцработникам с правительством
Путин обсудит присуждение госнаград соцработникам с правительством - РИА Новости, 08.06.2021
Путин обсудит присуждение госнаград соцработникам с правительством
Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить вопрос о государственных наградах для социальных работников с правительством и администрацией. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T15:09
2021-06-08T15:09
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить вопрос о государственных наградах для социальных работников с правительством и администрацией.Предложение отметить работников социальных служб специальной государственной наградой за деятельность в период пандемии президент получил во время онлайн-встречи с представителями соцорганизаций.Президент подчеркнул, что никакая награда не может в полной мере отразить то уважение, которое вызывает у людей каждодневная работа социальных работников."Что касается госнаград и вообще наград, ведомственных, на мой взгляд, это есть у нас. У нас ведь есть и орден Пирогова, и медаль Луки Крымского... Мне казалось, что они распространяются и на социальную сферу. Если это не так, то мы это обязательно сделаем... Я вам обещаю, что я обязательно посмотрю, с коллегами обязательно на этот счет поговорим", - сказал Путин.Он также добавил, что обязательно обсудит это с правительством и соответствующими службами администрации президента. "Если там чего-то не хватает в этом смысле, мы обязательно сделаем", - уточнил глава государства.
https://ria.ru/20210112/mnogodetnye-1592625988.html
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россия, владимир путин, общество

Путин обсудит присуждение госнаград соцработникам с правительством

15:09 08.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить вопрос о государственных наградах для социальных работников с правительством и администрацией.
Предложение отметить работников социальных служб специальной государственной наградой за деятельность в период пандемии президент получил во время онлайн-встречи с представителями соцорганизаций.
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Президент подчеркнул, что никакая награда не может в полной мере отразить то уважение, которое вызывает у людей каждодневная работа социальных работников.
"Что касается госнаград и вообще наград, ведомственных, на мой взгляд, это есть у нас. У нас ведь есть и орден Пирогова, и медаль Луки Крымского... Мне казалось, что они распространяются и на социальную сферу. Если это не так, то мы это обязательно сделаем... Я вам обещаю, что я обязательно посмотрю, с коллегами обязательно на этот счет поговорим", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
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Он также добавил, что обязательно обсудит это с правительством и соответствующими службами администрации президента. "Если там чего-то не хватает в этом смысле, мы обязательно сделаем", - уточнил глава государства.
 
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