https://ria.ru/20210608/smi-1736134733.html

Госдума во II чтении уточнила ограничения для СМИ-иноагентов

Госдума во II чтении уточнила ограничения для СМИ-иноагентов - РИА Новости, 08.06.2021

Госдума во II чтении уточнила ограничения для СМИ-иноагентов

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, которым уточняется норма об ограничении иностранного участия в деятельности... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T13:50

2021-06-08T13:50

2021-06-08T13:50

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, которым уточняется норма об ограничении иностранного участия в деятельности российских СМИ.Проект направлен на исполнение постановления Конституционного суда РФ от 17 января 2019 года по делу о проверке конституционности статьи 19.1 закона о СМИ в связи с жалобой гражданина Евгения Финкельштейна.Документом снимаются ограничения, исключающие возможность реализовывать корпоративные права в пределах, не превышающих 20% иностранного участия в уставном капитале российских СМИ, а также права на судебную защиту. Данный законопроект распространяется на иностранные государства, юридическое или физическое лицо, международные организации, российское юридическое лицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, лицо без гражданства и гражданина РФ, имеющего гражданство другого государства.Также в случае нарушения требований указанные лица обязаны произвести отчуждение долей (акций), превышающих максимальный размер в порядке, предусмотренном статьей 238 Гражданского кодекса РФ. Отмечается, что принадлежащие голоса учитываются при определении кворума общего собрания участников (членов, акционеров) и при подсчете голосов в пределах, не превышающих 20% такого участия.При этом из законопроекта, согласно внесенным ко второму чтению поправкам, исключается статья о том, что лицо, которому было отказано в судебном порядке в осуществлении прав участника юридического лица, вправе обратиться с заявлением о пересмотре соответствующего решения по новым обстоятельствам в порядке и сроки, предусмотренные процессуальным законодательством, при условии, что в результате отказа в данных правах ему были причинены убытки.

https://ria.ru/20210514/minyust-1732294164.html

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