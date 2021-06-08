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Брифинг спецпредставителя Президента РФ по делам ШОС Бахтиера Хакимова
Брифинг спецпредставителя Президента РФ по делам ШОС Бахтиера Хакимова - РИА Новости, 08.06.2021
Брифинг спецпредставителя Президента РФ по делам ШОС Бахтиера Хакимова
РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T17:00
2021-06-08T17:00
2021-06-08T17:00
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11 июня в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг Специального представителя Президента Российской Федерации по делам Шанхайской организации сотрудничества, Чрезвычайного и Полномочного Посла Бахтиера ХАКИМОВА, приуроченный к 20-летию Шанхайской организации сотрудничества, которое отмечается 15 июня.Задать вопросОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы