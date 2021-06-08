https://ria.ru/20210608/shos-1736181028.html

Брифинг спецпредставителя Президента РФ по делам ШОС Бахтиера Хакимова

Брифинг спецпредставителя Президента РФ по делам ШОС Бахтиера Хакимова - РИА Новости, 08.06.2021

Брифинг спецпредставителя Президента РФ по делам ШОС Бахтиера Хакимова

РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T17:00

2021-06-08T17:00

2021-06-08T17:00

анонсы

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11 июня в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг Специального представителя Президента Российской Федерации по делам Шанхайской организации сотрудничества, Чрезвычайного и Полномочного Посла Бахтиера ХАКИМОВА, приуроченный к 20-летию Шанхайской организации сотрудничества, которое отмечается 15 июня.Задать вопросОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы