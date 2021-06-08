https://ria.ru/20210608/seredenko-1736188000.html

В Таллине прошел пикет в поддержку арестованного правозащитника Середенко

В Таллине прошел пикет в поддержку арестованного правозащитника Середенко - РИА Новости, 08.06.2021

В Таллине прошел пикет в поддержку арестованного правозащитника Середенко

В Таллине прошел пикет в поддержку юриста-правозащитника Сергея Середенко, который подозревается в Эстонии в антигосударственной деятельности, передает во... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T17:40

2021-06-08T17:40

2021-06-08T17:40

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ТАЛЛИН, 8 июн - РИА Новости. В Таллине прошел пикет в поддержку юриста-правозащитника Сергея Середенко, который подозревается в Эстонии в антигосударственной деятельности, передает во вторник Sputnik Meedia.Третьего июня эстонский суд отказался менять меру пресечения и оставил под арестом Середенко. Государственная прокуратура Эстонии объявила в конце марта, что Середенко в начале марта был арестован по подозрению в антигосударственной деятельности. Подозрения правозащитнику предъявлены по статье 235 УК Эстонии, которая подразумевает создание или поддержание отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления, направленного против Эстонии."Очередной, четвертый по счету пикет в поддержку Сергея Середенко состоялся в столице Эстонии благодаря инициативе члена правления объединения "Российские соотечественники Европы" (РСЕ) Сергея Чаулина. По словам активиста, он намерен проводить подобные акции до тех пор, пока эстонские власти не выпустят правозащитника из тюрьмы, в застенках которой он пребывает уже четвертый месяц", - пишет Sputnik.Как отмечает агентство, на пикет "Свободу Сергею Середенко!" у здания Государственной прокуратуры в Таллине вечером во вторник собрались 13 человек - активисты РСЕ и Таллинского отделения объединения граждан России.Организатор акции Чаулин объяснил немногочисленность участников тем, что пикет проводится в то время, когда у большинства людей еще длится рабочий день. "Но рабочий день длится и у сотрудников Государственной прокуратуры, которая одобрила санкцию на арест Середенко и на днях выступила против изменения ему меры пресечения. Протестовать вечером или в выходной день у закрытой прокуратуры было бы странно", - заметил Чаулин.В свою очередь член РСЕ Алексей Есаков заявил, что хотя акции в поддержку Середенко имеют символический характер и де-факто мало могут повлиять на решение чиновников, тем не менее, регулярно проводить их нужно обязательно."Этими пикетами мы даем понять эстонским властям, что не забыли про своего товарища, арестованного по абсолютно надуманному обвинению. Нельзя просто молчать в надежде, что завтра придут за кем-то другим, а не за тобой. Мы видим, что у нас в Эстонии даже дворника могут обвинить в работе на "вражескую" разведку, так что от произвола властей не защищен никто из тех, кто смеет шагать не в такт с ними", - отметил он.Одновременно пикет в защиту Середенко прошел во вторник и в Риге, там организаторами выступили члены Русского союза Латвии.Сергей Середенко в 2004-2009 годах являлся руководителем проекта "Русский омбудсмен". В 2010 году избран русским омбудсменом Эстонии на конференции "Русская школа Эстонии". Автор книг "Русская правда об эстонской конституции" и "Компенсация морального ущерба в Эстонской Республике".

https://ria.ru/20210331/seredenko-1603694612.html

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