https://ria.ru/20210608/sboi-1736096047.html
Пользователи YouTube в России и США сообщили о сбоях в работе сервиса
Пользователи YouTube в России и США сообщили о сбоях в работе сервиса - РИА Новости, 08.06.2021
Пользователи YouTube в России и США сообщили о сбоях в работе сервиса
Пользователи YouTube в некоторых странах столкнулись с неполадками в работе сервиса, следует из данных сайта Downdetector. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T10:24
2021-06-08T10:24
2021-06-08T11:02
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пользователи YouTube в некоторых странах столкнулись с неполадками в работе сервиса, следует из данных сайта Downdetector.Больше всего жалоб зафиксировали в США. Кроме того, проблемы с видеохостингом наблюдаются также и в России.Большинство юзеров (54%) испытывают затруднения с просмотром видео, а также с функционированием сайта (39%). Еще пять процентов не могут войти в свою учетную запись.Несколько дней назад у YouTube также возникали неполадки: тогда жалобы поступали в основном из Соединенных Штатов.YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные ролики.
https://ria.ru/20210602/roskomnadzor-1735340235.html
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