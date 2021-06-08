https://ria.ru/20210608/sboi-1736096047.html

Пользователи YouTube в России и США сообщили о сбоях в работе сервиса

Пользователи YouTube в России и США сообщили о сбоях в работе сервиса - РИА Новости, 08.06.2021

Пользователи YouTube в России и США сообщили о сбоях в работе сервиса

Пользователи YouTube в некоторых странах столкнулись с неполадками в работе сервиса, следует из данных сайта Downdetector. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T10:24

2021-06-08T10:24

2021-06-08T11:02

россия

youtube

сша

технологии

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пользователи YouTube в некоторых странах столкнулись с неполадками в работе сервиса, следует из данных сайта Downdetector.Больше всего жалоб зафиксировали в США. Кроме того, проблемы с видеохостингом наблюдаются также и в России.Большинство юзеров (54%) испытывают затруднения с просмотром видео, а также с функционированием сайта (39%). Еще пять процентов не могут войти в свою учетную запись.Несколько дней назад у YouTube также возникали неполадки: тогда жалобы поступали в основном из Соединенных Штатов.YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные ролики.

https://ria.ru/20210602/roskomnadzor-1735340235.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, youtube, сша, технологии