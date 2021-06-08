https://ria.ru/20210608/saratov-1736217218.html

В Саратове ливень подтопил улицы

В Саратове ливень подтопил улицы - РИА Новости, 08.06.2021

В Саратове ливень подтопил улицы

Коммунальщики в Саратове устраняют последствия ливня, подтопившего городские улицы, сообщила пресс-служба мэрии в Telegram-канале. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T21:23

2021-06-08T21:23

2021-06-08T22:39

михаил исаев

саратовгорэлектротранс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

саратовская область

саратов

кировский район

происшествия

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САРАТОВ, 8 июн — РИА Новости. Коммунальщики в Саратове устраняют последствия ливня, подтопившего городские улицы, сообщила пресс-служба мэрии в Telegram-канале.Первый замглавы города Дмитрий Алексеев провел экстренное оперативное совещание."Самая сложная обстановка в Заводском и Кировском районах. Здесь зафиксированы серьезные подтопления улиц, имеются случаи падения деревьев, проводилась эвакуация людей из автомобилей. Директор "Саратовгорэлектротранса" доложил, что в настоящее время осуществляются мероприятия для запуска маршрутов, остановившихся из-за затопления путей, задача — к утру возобновить работу всего электротранспорта", — говорится в сообщении.Власти поставили коммунальным предприятиям и районным администрациям задачу оперативно ликвидировать последствия ливня и вернуть жизнь города в штатный режим.

саратовская область

саратов

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил исаев, саратовгорэлектротранс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область, саратов, кировский район, происшествия