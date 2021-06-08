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https://ria.ru/20210608/sanktsii-1736183980.html
Боррель оценил перспективы введения экономических санкций против Минска
Боррель оценил перспективы введения экономических санкций против Минска - РИА Новости, 08.06.2021
Боррель оценил перспективы введения экономических санкций против Минска
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил надежду, что целевые экономические санкции ЕС против Белоруссии будут приняты на следующем совете глав МИД... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T17:16
2021-06-08T17:16
роман протасевич
европарламент
жозеп боррель
ryanair
евросоюз
белоруссия
вильнюс
афины
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил надежду, что целевые экономические санкции ЕС против Белоруссии будут приняты на следующем совете глав МИД стран союза и могут коснуться ключевых секторов экономики страны."Мы изучаем точечные экономические санкции, как попросил совет (саммит лидеров стран ЕС в конце мая - ред.). Они будут приняты на следующем совете глав МИД. Я надеюсь, что техническая работа будет завершена. Они будут затрагивать ключевые сектора белорусской экономики", - сказал он, выступая в Европарламенте.Ранее в мае Боррель говорил агентству Франс Пресс, что могут быть рассмотрены сферы, которые касаются экспорта калия и транзита российского газа через республику.Боррель напомнил во вторник в Европарламенте, что окончательное решение по санкциям будет за странами союза. "Надеюсь, они будут едины", - сказал он.Принять санкции ЕС может, если за них проголосуют все без исключения страны союза.Следующий совет глав МИД назначен на 21 июня.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии 24 мая приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
https://radiosputnik.ria.ru/20210607/belorussiya-1736065741.html
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роман протасевич, европарламент, жозеп боррель, ryanair, евросоюз, белоруссия, вильнюс, афины, в мире

Боррель оценил перспективы введения экономических санкций против Минска

17:16 08.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БРЮССЕЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил надежду, что целевые экономические санкции ЕС против Белоруссии будут приняты на следующем совете глав МИД стран союза и могут коснуться ключевых секторов экономики страны.
"Мы изучаем точечные экономические санкции, как попросил совет (саммит лидеров стран ЕС в конце мая - ред.). Они будут приняты на следующем совете глав МИД. Я надеюсь, что техническая работа будет завершена. Они будут затрагивать ключевые сектора белорусской экономики", - сказал он, выступая в Европарламенте.
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Ранее в мае Боррель говорил агентству Франс Пресс, что могут быть рассмотрены сферы, которые касаются экспорта калия и транзита российского газа через республику.
Боррель напомнил во вторник в Европарламенте, что окончательное решение по санкциям будет за странами союза. "Надеюсь, они будут едины", - сказал он.
Принять санкции ЕС может, если за них проголосуют все без исключения страны союза.
Следующий совет глав МИД назначен на 21 июня.
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии 24 мая приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
 
Роман ПротасевичЕвропарламентЖозеп БоррельRyanairЕвросоюзБелоруссияВильнюсАфиныВ мире
 
 
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