В Минздраве допустили ревакцинацию другим препаратом после "Спутника V"
14:39 08.06.2021 (обновлено: 15:50 08.06.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкМедик набирает в шприц российский препарат Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19
© Sputnik / Томас Тхайцук
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Для повторной вакцинации против коронавируса после "Спутника V", возможно, потребуется другой препарат, но исследования в этой области еще идут, заявил замминистра здравоохранения России Олег Гриднев.
"Это же хорошо, что у нас есть другие вакцины, которые наращивают свое производство… В последующем, как прогнозируют наши уважаемые ученые, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем "Спутник V", а именно "КовиВак" или "ЭпиВакКорона", но в данном направлении исследования еще идут", - сказал Гриднев в ходе выступления в Госдуме.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".