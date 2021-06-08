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В Минздраве допустили ревакцинацию другим препаратом после "Спутника V"

В Минздраве допустили ревакцинацию другим препаратом после "Спутника V" - РИА Новости, 08.06.2021

В Минздраве допустили ревакцинацию другим препаратом после "Спутника V"

Для повторной вакцинации против коронавируса после "Спутника V", возможно, потребуется другой препарат, но исследования в этой области еще идут, заявил... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T14:39

2021-06-08T14:39

2021-06-08T15:50

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Для повторной вакцинации против коронавируса после "Спутника V", возможно, потребуется другой препарат, но исследования в этой области еще идут, заявил замминистра здравоохранения России Олег Гриднев.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество