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В Минздраве допустили ревакцинацию другим препаратом после "Спутника V"
В Минздраве допустили ревакцинацию другим препаратом после "Спутника V" - РИА Новости, 08.06.2021
В Минздраве допустили ревакцинацию другим препаратом после "Спутника V"
Для повторной вакцинации против коронавируса после "Спутника V", возможно, потребуется другой препарат, но исследования в этой области еще идут, заявил... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:39
2021-06-08T15:50
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Для повторной вакцинации против коронавируса после "Спутника V", возможно, потребуется другой препарат, но исследования в этой области еще идут, заявил замминистра здравоохранения России Олег Гриднев.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В Минздраве допустили ревакцинацию другим препаратом после "Спутника V"

14:39 08.06.2021 (обновлено: 15:50 08.06.2021)
 
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Для повторной вакцинации против коронавируса после "Спутника V", возможно, потребуется другой препарат, но исследования в этой области еще идут, заявил замминистра здравоохранения России Олег Гриднев.

"Это же хорошо, что у нас есть другие вакцины, которые наращивают свое производство… В последующем, как прогнозируют наши уважаемые ученые, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем "Спутник V", а именно "КовиВак" или "ЭпиВакКорона", но в данном направлении исследования еще идут", - сказал Гриднев в ходе выступления в Госдуме.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
 
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