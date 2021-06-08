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"Слова не важны". Зеленский высказался о трактовке разговора с Байденом
"Слова не важны". Зеленский высказался о трактовке разговора с Байденом - РИА Новости, 08.06.2021
"Слова не важны". Зеленский высказался о трактовке разговора с Байденом
Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя исправление в пресс-релизе своего офиса, касающегося слов американского лидера Джо Байдена о плане действий РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T13:22
2021-06-08T13:34
нато
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
в мире
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КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя исправление в пресс-релизе своего офиса, касающегося слов американского лидера Джо Байдена о плане действий по членству Украины в НАТО, заявил, что слова не важны, важны поступки.Ранее издание Axios сообщило, что Белый дом и власти Украины опубликовали не совпадавшие заявления о содержании телефонного разговора президентов Байдена и Зеленского, позднее Киев изменил релиз, исправив неверное толкование заявления лидера США о членстве Украины в НАТО. В изначальной версии релиза офиса украинского президента говорилось, что президент Соединенных Штатов отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в Альянсе. Однако в Белом доме заявили, что Байден не делал подобного заявления.По мнению президента, куда важнее максимально эффективная реформа вооруженных сил Украины, так как "только это является на сегодня абсолютной гарантией мира в нашей стране и гарантией защиты каждого украинца".Он также сообщил, что доволен итогами переговоров. "Вчера у меня был прекрасный разговор с президентом Байденом. Четкий, предметный, по сути. Я очень доволен итогами беседы и перспективами дальнейшего доверительного личного общения. Джо Байден буквально заверил меня в полной и безусловной поддержке Украины. У нас объемная двусторонняя повестка и мы ее подробно обсудим в конце июля в США. Тет-а-тет. У нас много важнейших вопросов для обсуждения – безопасность, территориальная целостность, экономика, энергетика, прямые инвестиции, технологии, сотрудничество в оборонной сфере", - цитирует Зеленского издание.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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нато, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире

"Слова не важны". Зеленский высказался о трактовке разговора с Байденом

13:22 08.06.2021 (обновлено: 13:34 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя исправление в пресс-релизе своего офиса, касающегося слов американского лидера Джо Байдена о плане действий по членству Украины в НАТО, заявил, что слова не важны, важны поступки.
Ранее издание Axios сообщило, что Белый дом и власти Украины опубликовали не совпадавшие заявления о содержании телефонного разговора президентов Байдена и Зеленского, позднее Киев изменил релиз, исправив неверное толкование заявления лидера США о членстве Украины в НАТО. В изначальной версии релиза офиса украинского президента говорилось, что президент Соединенных Штатов отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в Альянсе. Однако в Белом доме заявили, что Байден не делал подобного заявления.

"Слова не важны, важны конкретные поступки. Получит Украина, наконец, ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого альянса. Если получит – значит нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ", - сказал Зеленский в комментарии изданию "Украинская правда", комментируя ситуацию с исправлением пресс-релиза.

По мнению президента, куда важнее максимально эффективная реформа вооруженных сил Украины, так как "только это является на сегодня абсолютной гарантией мира в нашей стране и гарантией защиты каждого украинца".
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
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"Неизлечимый случай". Эксперт оценил трактовку Киевом слов Байдена о НАТО
Он также сообщил, что доволен итогами переговоров. "Вчера у меня был прекрасный разговор с президентом Байденом. Четкий, предметный, по сути. Я очень доволен итогами беседы и перспективами дальнейшего доверительного личного общения. Джо Байден буквально заверил меня в полной и безусловной поддержке Украины. У нас объемная двусторонняя повестка и мы ее подробно обсудим в конце июля в США. Тет-а-тет. У нас много важнейших вопросов для обсуждения – безопасность, территориальная целостность, экономика, энергетика, прямые инвестиции, технологии, сотрудничество в оборонной сфере", - цитирует Зеленского издание.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 10:21
Эксперт назвал разговор с Байденом утешительным призом для Зеленского
 
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