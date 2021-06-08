https://ria.ru/20210608/razgovor-1736095298.html

Эксперт назвал разговор с Байденом утешительным призом для Зеленского

Эксперт назвал разговор с Байденом утешительным призом для Зеленского - РИА Новости, 08.06.2021

Эксперт назвал разговор с Байденом утешительным призом для Зеленского

Украину вряд ли в ближайшее время пригласят в НАТО, телефонный разговор Джо Байдена с Владимиром Зеленским - это "утешительный приз" для украинского президента, РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T10:21

2021-06-08T10:21

2021-06-08T10:21

богдан безпалько

владимир зеленский

джо байден

сша

украина

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украину вряд ли в ближайшее время пригласят в НАТО, телефонный разговор Джо Байдена с Владимиром Зеленским - это "утешительный приз" для украинского президента, заявил РИА Новости член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Ранее издание Axios сообщило, что Белый дом и власти Украины в понедельник опубликовали не совпадавшие заявления о содержании телефонного разговора президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского. В изначальной версии релиза администрации украинского президента говорилось, что президент США отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в НАТО. Однако в Белом доме отвергли, что Байден делал подобное заявление, и оказались комментировать, поддерживает ли президент США идею предложить Украине в этом году план действий по членству в альянсе."Телефонный разговор Байдена с Зеленским - это некий утешительный приз для Зеленского. Очевидно, что этот разговор не имеет никакого серьезного значения, не имеет каких-либо значимых последствий", - сказал Безпалько. Эксперт напомнил о появившейся в СМИ информации о том, что США якобы дали некие гарантии безопасности для Украины. "Но любые гарантии безопасности должны даваться в виде договоров, каких-либо бумаг, конкретных закрепленных письменно договоренностей", - отметил он."Безусловно, заявления о том, что Украина движется в НАТО, это либо преувеличение и попытка выдать желаемое за действительное со стороны Зеленского, либо сознательная работа на украинскую аудиторию", - заявил эксперт."Я убежден, что Украину в ближайшее время в НАТО приглашать не будут. Да и в принципе, чтобы использовать для необходимых США целей и задач, её не нужно включать в состав альянса", - подчеркнул Безпалько. По его словам, многие страны, не входя в состав этого военно-политического блока, размещают на своей территории военные базы, военные объекты и сотрудничают с США в военном отношении. Он привел в пример Японию, Таиланд и страны Персидского Залива, которые не входят в НАТО, но тем не менее имеют на своей территории достаточно обширную американскую военную инфраструктуру."Если потребуется, на Украине тоже размесят какую-либо инфраструктуру, этого не делают не потому, что Украина не является членом НАТО, а просто потому что это вызовет очень резкую негативную реакцию со стороны России и, естественно, какие-то действия с нашей стороны", - сказал эксперт.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

https://ria.ru/20210608/ukraina-1736086857.html

https://ria.ru/20210607/vstrecha-1735989206.html

https://ria.ru/20210608/ukraina-1736059894.html

сша

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богдан безпалько, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире