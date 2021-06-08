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В Екатеринбурге сгорел автомобиль из-за подожженного тополиного пуха
В Екатеринбурге сгорел автомобиль из-за подожженного тополиного пуха - РИА Новости, 08.06.2021
В Екатеринбурге сгорел автомобиль из-за подожженного тополиного пуха
Сотрудники полиции Екатеринбурга разыскивают молодых людей, которые подожгли тополиный пух, из-за чего сгорел припаркованный рядом автомобиль, сообщили РИА... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T12:29
2021-06-08T12:29
2021-06-08T12:29
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции Екатеринбурга разыскивают молодых людей, которые подожгли тополиный пух, из-за чего сгорел припаркованный рядом автомобиль, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.Ранее местный портал Е1.ru опубликовал запись с камер наружного видеонаблюдения, на которой видно, что молодой человек и девушка во дворе одного из домов подожгли тополиный пух рядом с припаркованными автомобилями. Огонь быстро перешел на одну из машин, которая, по данным СМИ, полностью сгорела."Сотрудники отдела полиции №11 устанавливают личности молодых людей, причастных к возгоранию. По результатам проверки будет принято соответствующее решение", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что местные жители, которые располагают информацией о разыскиваемых, могут обратиться в МВД.В понедельник тополиный пух на площади один гектар загорелся в крупнейшем парке Екатеринбурга – ЦПКиО имени Маяковского. По данным пресс-службы парка, огонь тушили больше двух часов, он мог вспыхнуть как от неосторожного обращения с огнем, так и самовоспламениться. Всего с 6 по 7 июня в уральской столице были зарегистрированы почти 250 выездов МЧС по сообщениям о пожарах, подавляющее их большинство было связано с поджогами тополиного пуха.
https://ria.ru/20210604/bezopasnost-1735582563.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия