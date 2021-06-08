https://ria.ru/20210608/provokatsiya-1736079214.html

Посольство России в США назвало учения Arctic Challenge провокационными

Посольство России в США назвало учения Arctic Challenge провокационными - РИА Новости, 08.06.2021

Посольство России в США назвало учения Arctic Challenge провокационными

Маневры Arctic Challenge ("Арктический вызов") не способствуют укреплению доверия в Европе, считают в посольстве России в США. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T04:29

2021-06-08T04:29

2021-06-08T09:14

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ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Маневры Arctic Challenge ("Арктический вызов") не способствуют укреплению доверия в Европе, считают в посольстве России в США.Arctic Challenge, проводимые каждые два года ВВС Финляндии, Швеции и Норвегии, — одни из крупнейших учений с использованием боевой авиации.Со стороны США в них принимает участие отряд морской пехоты, состоящий из десяти многоцелевых истребителей F/A-18 Hornet в сопровождении воздушных танкеров KC-130 и самолетов 452-й морской авиационной транспортной эскадрильи (VMGR-452). В Финляндию также перебросят около 250 морских пехотинцев. Визит эскадрильи является частью оборонного сотрудничества между Финляндией и США.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что США наращивают военное присутствие в Арктике. По его словам, военно-политическая обстановка в регионе осложняется из-за конкуренции ведущих стран за доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям. Россия для укрепления обороноспособности и обеспечения своих национальных интересов активно развивает Северный флот, подчеркнул он.Российский МИД также выражал обеспокоенность тем, что США усиливают военное присутствие в Арктическом регионе, и отмечал, что Москва выступает за то, чтобы он оставался полем для мирного сотрудничества.

https://ria.ru/20210420/arktika-1729019732.html

https://ria.ru/20210513/podlodka-1732173201.html

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f/a-18, сергей шойгу, россия, ввс сша, финляндия, норвегия, сша, в мире