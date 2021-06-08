https://ria.ru/20210608/protiv-1736153013.html

"Vive la Russie!" Европейцы заявили, что не нуждаются в покровительстве США

"Vive la Russie!" Европейцы заявили, что не нуждаются в покровительстве США - РИА Новости, 08.06.2021

"Vive la Russie!" Европейцы заявили, что не нуждаются в покровительстве США

Читатели Le Figaro заявили, что не нуждаются в защите президента США Джо Байдена от России, о которой американский лидер высказался в преддверии предстоящей... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T15:00

2021-06-08T15:00

2021-06-08T17:01

россия

евросоюз

джо байден

владимир путин

афганистан

вьетнам

ирак

сша

политика

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Читатели Le Figaro заявили, что не нуждаются в защите президента США Джо Байдена от России, о которой американский лидер высказался в преддверии предстоящей встречи с коллегой Владимиром Путиным.Так, Phiphi1518 задался вопросом, что означает такое желание Байдена: в частности, будет ли Евросоюз обязан занять сторону Вашингтона в случае конфликта с Москвой.Один из пользователей вспомнил о событиях во Вьетнаме, Афганистане и Ираке и подчеркнул, что такая поддержка европейцам точно не нужна.Другие читатели порассуждали о том, какой подход выберет глава Белого дома для выстраивания контактов с Москвой."Может, он хочет научить российского лидера преклонять колено перед преступным меньшинством?" — спрашивает еще один комментатор.Некоторые пользователи сошлись во мнении, что Европа, скорее, сама должна просить помощи России для "защиты от англосаксов"."Европейцы ближе к русским в культурном и историческом плане", — считает один из читателей."Да здравствует Россия!" — резюмировал один из читателей.Ранее газета The Washington Post опубликовала заявление американского лидера, в котором он пообещал оказать поддержку европейским союзникам в борьбе с вызовами со стороны России. Отмечается, что эти слова прозвучали в преддверии предстоящей встречи президента США с российским коллегой Владимиром Путиным, которая пройдет 16 июня в Женеве.

https://ria.ru/20210604/putin-1735730191.html

https://ria.ru/20210608/torg-1736102363.html

россия

афганистан

вьетнам

ирак

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евросоюз, джо байден, владимир путин, афганистан, вьетнам, ирак, сша, политика