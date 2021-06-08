https://ria.ru/20210608/protiv-1736153013.html
"Vive la Russie!" Европейцы заявили, что не нуждаются в покровительстве США
"Vive la Russie!" Европейцы заявили, что не нуждаются в покровительстве США - РИА Новости, 08.06.2021
"Vive la Russie!" Европейцы заявили, что не нуждаются в покровительстве США
Читатели Le Figaro заявили, что не нуждаются в защите президента США Джо Байдена от России, о которой американский лидер высказался в преддверии предстоящей... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T15:00
2021-06-08T15:00
2021-06-08T17:01
россия
евросоюз
джо байден
владимир путин
афганистан
вьетнам
ирак
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735106313_0:0:2258:1270_1920x0_80_0_0_cd055bace20026483f50a932472a3217.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Читатели Le Figaro заявили, что не нуждаются в защите президента США Джо Байдена от России, о которой американский лидер высказался в преддверии предстоящей встречи с коллегой Владимиром Путиным.Так, Phiphi1518 задался вопросом, что означает такое желание Байдена: в частности, будет ли Евросоюз обязан занять сторону Вашингтона в случае конфликта с Москвой.Один из пользователей вспомнил о событиях во Вьетнаме, Афганистане и Ираке и подчеркнул, что такая поддержка европейцам точно не нужна.Другие читатели порассуждали о том, какой подход выберет глава Белого дома для выстраивания контактов с Москвой."Может, он хочет научить российского лидера преклонять колено перед преступным меньшинством?" — спрашивает еще один комментатор.Некоторые пользователи сошлись во мнении, что Европа, скорее, сама должна просить помощи России для "защиты от англосаксов"."Европейцы ближе к русским в культурном и историческом плане", — считает один из читателей."Да здравствует Россия!" — резюмировал один из читателей.Ранее газета The Washington Post опубликовала заявление американского лидера, в котором он пообещал оказать поддержку европейским союзникам в борьбе с вызовами со стороны России. Отмечается, что эти слова прозвучали в преддверии предстоящей встречи президента США с российским коллегой Владимиром Путиным, которая пройдет 16 июня в Женеве.
https://ria.ru/20210604/putin-1735730191.html
https://ria.ru/20210608/torg-1736102363.html
россия
афганистан
вьетнам
ирак
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/34455/04/344550459_132:0:2070:1454_1920x0_80_0_0_bfc2105a15029ab6122f0e5ff50cb6c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, джо байден, владимир путин, афганистан, вьетнам, ирак, сша, политика
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости.
Читатели Le Figaro
заявили, что не нуждаются в защите президента США Джо Байдена
от России, о которой американский лидер высказался в преддверии предстоящей встречи с коллегой Владимиром Путиным
.
Так, Phiphi1518 задался вопросом, что означает такое желание Байдена: в частности, будет ли Евросоюз
обязан занять сторону Вашингтона в случае конфликта с Москвой.
"Мы не нуждаемся в его поддержке. Спасибо", — написал brett sinclair.
Один из пользователей вспомнил о событиях во Вьетнаме, Афганистане
и Ираке
и подчеркнул, что такая поддержка европейцам точно не нужна.
Другие читатели порассуждали о том, какой подход выберет глава Белого дома для выстраивания контактов с Москвой.
"Интересно, Байден, как и Обама, будет считать Россию "какой-то маленькой страной"? Пусть попробует сказать это Путину прямо в лицо!" — подчеркнул Fredooo.
"Может, он хочет научить российского лидера преклонять колено перед преступным меньшинством?" — спрашивает еще один комментатор.
Некоторые пользователи сошлись во мнении, что Европа, скорее, сама должна просить помощи России для "защиты от англосаксов".
"Европейцы ближе к русским в культурном и историческом плане", — считает один из читателей.
"Россия меня пугает в тысячу раз меньше, чем эти американцы, которые думают только о деньгах и власти!" — заключил Pas choux.
"Да здравствует Россия!" — резюмировал один из читателей.
Ранее газета The Washington Post опубликовала заявление американского лидера, в котором он пообещал оказать поддержку европейским союзникам в борьбе с вызовами со стороны России. Отмечается, что эти слова прозвучали в преддверии предстоящей встречи президента США с российским коллегой Владимиром Путиным, которая пройдет 16 июня в Женеве.