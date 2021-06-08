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"Vive la Russie!" Европейцы заявили, что не нуждаются в покровительстве США
"Vive la Russie!" Европейцы заявили, что не нуждаются в покровительстве США - РИА Новости, 08.06.2021
"Vive la Russie!" Европейцы заявили, что не нуждаются в покровительстве США
Читатели Le Figaro заявили, что не нуждаются в защите президента США Джо Байдена от России, о которой американский лидер высказался в преддверии предстоящей... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T15:00
2021-06-08T17:01
россия
евросоюз
джо байден
владимир путин
афганистан
вьетнам
ирак
сша
политика
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Читатели Le Figaro заявили, что не нуждаются в защите президента США Джо Байдена от России, о которой американский лидер высказался в преддверии предстоящей встречи с коллегой Владимиром Путиным.Так, Phiphi1518 задался вопросом, что означает такое желание Байдена: в частности, будет ли Евросоюз обязан занять сторону Вашингтона в случае конфликта с Москвой.Один из пользователей вспомнил о событиях во Вьетнаме, Афганистане и Ираке и подчеркнул, что такая поддержка европейцам точно не нужна.Другие читатели порассуждали о том, какой подход выберет глава Белого дома для выстраивания контактов с Москвой."Может, он хочет научить российского лидера преклонять колено перед преступным меньшинством?" — спрашивает еще один комментатор.Некоторые пользователи сошлись во мнении, что Европа, скорее, сама должна просить помощи России для "защиты от англосаксов"."Европейцы ближе к русским в культурном и историческом плане", — считает один из читателей."Да здравствует Россия!" — резюмировал один из читателей.Ранее газета The Washington Post опубликовала заявление американского лидера, в котором он пообещал оказать поддержку европейским союзникам в борьбе с вызовами со стороны России. Отмечается, что эти слова прозвучали в преддверии предстоящей встречи президента США с российским коллегой Владимиром Путиным, которая пройдет 16 июня в Женеве.
https://ria.ru/20210604/putin-1735730191.html
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россия, евросоюз, джо байден, владимир путин, афганистан, вьетнам, ирак, сша, политика

"Vive la Russie!" Европейцы заявили, что не нуждаются в покровительстве США

15:00 08.06.2021 (обновлено: 17:01 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Читатели Le Figaro заявили, что не нуждаются в защите президента США Джо Байдена от России, о которой американский лидер высказался в преддверии предстоящей встречи с коллегой Владимиром Путиным.
Так, Phiphi1518 задался вопросом, что означает такое желание Байдена: в частности, будет ли Евросоюз обязан занять сторону Вашингтона в случае конфликта с Москвой.

"Мы не нуждаемся в его поддержке. Спасибо", — написал brett sinclair.

Один из пользователей вспомнил о событиях во Вьетнаме, Афганистане и Ираке и подчеркнул, что такая поддержка европейцам точно не нужна.
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Другие читатели порассуждали о том, какой подход выберет глава Белого дома для выстраивания контактов с Москвой.

"Интересно, Байден, как и Обама, будет считать Россию "какой-то маленькой страной"? Пусть попробует сказать это Путину прямо в лицо!" — подчеркнул Fredooo.

"Может, он хочет научить российского лидера преклонять колено перед преступным меньшинством?" — спрашивает еще один комментатор.
Некоторые пользователи сошлись во мнении, что Европа, скорее, сама должна просить помощи России для "защиты от англосаксов".
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"Европейцы ближе к русским в культурном и историческом плане", — считает один из читателей.

"Россия меня пугает в тысячу раз меньше, чем эти американцы, которые думают только о деньгах и власти!" — заключил Pas choux.

"Да здравствует Россия!" — резюмировал один из читателей.
Ранее газета The Washington Post опубликовала заявление американского лидера, в котором он пообещал оказать поддержку европейским союзникам в борьбе с вызовами со стороны России. Отмечается, что эти слова прозвучали в преддверии предстоящей встречи президента США с российским коллегой Владимиром Путиным, которая пройдет 16 июня в Женеве.
 
РоссияЕвросоюзДжо БайденВладимир ПутинАфганистанВьетнамИракСШАПолитика
 
 
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