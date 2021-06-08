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В Курской области завели уголовное дело после гибели семилетней девочки
В Курской области завели уголовное дело после гибели семилетней девочки - РИА Новости, 08.06.2021
В Курской области завели уголовное дело после гибели семилетней девочки
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели семилетней девочки, которая разбилась, упав с высоты девятого этажа на руинах бывшего завода в... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:34
2021-06-08T11:37
россия
следственный комитет россии (ск рф)
курская область
железногорск
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели семилетней девочки, которая разбилась, упав с высоты девятого этажа на руинах бывшего завода в Курской области, сообщает во вторник управление СК РФ по региону.Инцидент произошел около 15 часов понедельника, 7 июня, в Железногорске. По данным следствия, семилетняя девочка вместе со старшим братом 2006 года рождения находились на территории бывшего завода ОАО "Кристалл" по улице Энтузиастов, где располагаются руинированные здания."Передвигаясь по заброшенному зданию, малолетняя не удержалась и упала вниз с высоты 26 метров в результате падения получила телесные повреждения несовместимые с жизнью, в результате чего скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.По факту произошедшего следствием возбуждено дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), курская область, железногорск , происшествия

В Курской области завели уголовное дело после гибели семилетней девочки

11:34 08.06.2021 (обновлено: 11:37 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили Следственного комитета РФ и скорой медицинской помощи
Автомобили Следственного комитета РФ и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели семилетней девочки, которая разбилась, упав с высоты девятого этажа на руинах бывшего завода в Курской области, сообщает во вторник управление СК РФ по региону.
Инцидент произошел около 15 часов понедельника, 7 июня, в Железногорске. По данным следствия, семилетняя девочка вместе со старшим братом 2006 года рождения находились на территории бывшего завода ОАО "Кристалл" по улице Энтузиастов, где располагаются руинированные здания.
"Передвигаясь по заброшенному зданию, малолетняя не удержалась и упала вниз с высоты 26 метров в результате падения получила телесные повреждения несовместимые с жизнью, в результате чего скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.
По факту произошедшего следствием возбуждено дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Курская областьЖелезногорскПроисшествия
 
 
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