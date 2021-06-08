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Госдума одобрила проект об участии 18-летних в многодневных референдумах
Госдума одобрила проект об участии 18-летних в многодневных референдумах - РИА Новости, 08.06.2021
Госдума одобрила проект об участии 18-летних в многодневных референдумах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым уточняется право участия в региональных и местных референдумах лиц,... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:04
2021-06-08T16:04
россия
госдума рф
томская область
политика
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым уточняется право участия в региональных и местных референдумах лиц, которым в период голосования, если оно длится несколько дней подряд, исполняется 18 лет.Законопроект был внесен в Госдуму заксобранием Томской области в марте. Изменения предлагаются в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".Авторы проекта поясняют, что по закону "условия реализации права на участие в референдуме, в других действиях по его подготовке и проведению, связанные с достижением гражданами в обозначенный период времени возраста 18 лет, предусмотрены только для референдумов Российской Федерации".Отмечается, что в соответствии с указанной нормой возможность участия определяется исходя из последнего дня голосования на соответствующих референдумах.При этом условия участия граждан, которым в период голосования исполняется 18 лет, в региональном и местном референдумах (если они проводятся в течение нескольких дней) не определены.В этой связи проектом предлагается устранить указанный правовой пробел, распространив норму федерального закона на региональные и местные референдумы.Реализация норм законопроекта позволит установить единый правовой подход к вопросу о голосовании в течение нескольких дней подряд несовершеннолетних (на момент начала такого голосования) лиц, достигающих 18-летия до окончания такого голосования на референдумах всех уровней.
https://ria.ru/20210309/agitatsiya-1600525565.html
https://ria.ru/20210310/golosovanie-1600580330.html
https://ria.ru/20210314/referendumy-1601144170.html
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россия, госдума рф, томская область, политика

Госдума одобрила проект об участии 18-летних в многодневных референдумах

16:04 08.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым уточняется право участия в региональных и местных референдумах лиц, которым в период голосования, если оно длится несколько дней подряд, исполняется 18 лет.
Законопроект был внесен в Госдуму заксобранием Томской области в марте. Изменения предлагаются в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
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Авторы проекта поясняют, что по закону "условия реализации права на участие в референдуме, в других действиях по его подготовке и проведению, связанные с достижением гражданами в обозначенный период времени возраста 18 лет, предусмотрены только для референдумов Российской Федерации".
Отмечается, что в соответствии с указанной нормой возможность участия определяется исходя из последнего дня голосования на соответствующих референдумах.
При этом условия участия граждан, которым в период голосования исполняется 18 лет, в региональном и местном референдумах (если они проводятся в течение нескольких дней) не определены.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 12:07
ЦИК продлил порядок многодневного голосования
В этой связи проектом предлагается устранить указанный правовой пробел, распространив норму федерального закона на региональные и местные референдумы.
Реализация норм законопроекта позволит установить единый правовой подход к вопросу о голосовании в течение нескольких дней подряд несовершеннолетних (на момент начала такого голосования) лиц, достигающих 18-летия до окончания такого голосования на референдумах всех уровней.
Секретарь ЦИКа Майя Гришина - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 14:08
В ЦИК оценили проект об участии 18-летних в многодневных референдумах
 
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