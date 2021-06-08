https://ria.ru/20210608/proekt-1736167717.html

Госдума одобрила проект об участии 18-летних в многодневных референдумах

Госдума одобрила проект об участии 18-летних в многодневных референдумах - РИА Новости, 08.06.2021

Госдума одобрила проект об участии 18-летних в многодневных референдумах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым уточняется право участия в региональных и местных референдумах лиц,... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T16:04

2021-06-08T16:04

2021-06-08T16:04

россия

госдума рф

томская область

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_414:35:3066:1526_1920x0_80_0_0_02775f78f405a39fd9be35cc6df2a0e4.jpg

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым уточняется право участия в региональных и местных референдумах лиц, которым в период голосования, если оно длится несколько дней подряд, исполняется 18 лет.Законопроект был внесен в Госдуму заксобранием Томской области в марте. Изменения предлагаются в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".Авторы проекта поясняют, что по закону "условия реализации права на участие в референдуме, в других действиях по его подготовке и проведению, связанные с достижением гражданами в обозначенный период времени возраста 18 лет, предусмотрены только для референдумов Российской Федерации".Отмечается, что в соответствии с указанной нормой возможность участия определяется исходя из последнего дня голосования на соответствующих референдумах.При этом условия участия граждан, которым в период голосования исполняется 18 лет, в региональном и местном референдумах (если они проводятся в течение нескольких дней) не определены.В этой связи проектом предлагается устранить указанный правовой пробел, распространив норму федерального закона на региональные и местные референдумы.Реализация норм законопроекта позволит установить единый правовой подход к вопросу о голосовании в течение нескольких дней подряд несовершеннолетних (на момент начала такого голосования) лиц, достигающих 18-летия до окончания такого голосования на референдумах всех уровней.

https://ria.ru/20210309/agitatsiya-1600525565.html

https://ria.ru/20210310/golosovanie-1600580330.html

https://ria.ru/20210314/referendumy-1601144170.html

россия

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, томская область, политика