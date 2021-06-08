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Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках - РИА Новости, 08.06.2021
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках
Пробки до 7-8 баллов ожидаются в Москве вечером во вторник из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:24
2021-06-08T16:24
москва сегодня: мегаполис для жизни
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пробки до 7-8 баллов ожидаются в Москве вечером во вторник из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Сейчас пробки в городе - 5 баллов. К вечеру прогнозируем до 7-8. Действует экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий. Гроза с дождем, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Будьте внимательны, не укрывайтесь под деревьями и не оставляйте автомобиль под шаткими конструкциями", - говорится в сообщении.Ранее в МЧС предупредили о сильном дожде, грозе, граде и ветре в Москве во вторник. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеоусловия сохранятся до 23.00.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках

16:24 08.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Садовом кольце в Москве
Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пробки до 7-8 баллов ожидаются в Москве вечером во вторник из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Сейчас пробки в городе - 5 баллов. К вечеру прогнозируем до 7-8. Действует экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий. Гроза с дождем, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Будьте внимательны, не укрывайтесь под деревьями и не оставляйте автомобиль под шаткими конструкциями", - говорится в сообщении.
Ранее в МЧС предупредили о сильном дожде, грозе, граде и ветре в Москве во вторник. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеоусловия сохранятся до 23.00.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
 
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