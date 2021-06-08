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Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках

Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках - РИА Новости, 08.06.2021

Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках

Пробки до 7-8 баллов ожидаются в Москве вечером во вторник из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T16:24

2021-06-08T16:24

2021-06-08T16:24

москва сегодня: мегаполис для жизни

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пробки до 7-8 баллов ожидаются в Москве вечером во вторник из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Сейчас пробки в городе - 5 баллов. К вечеру прогнозируем до 7-8. Действует экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий. Гроза с дождем, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Будьте внимательны, не укрывайтесь под деревьями и не оставляйте автомобиль под шаткими конструкциями", - говорится в сообщении.Ранее в МЧС предупредили о сильном дожде, грозе, граде и ветре в Москве во вторник. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеоусловия сохранятся до 23.00.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество