https://ria.ru/20210608/priangare-1736118740.html

В Приангарье пьяный водитель попытался съесть протокол

В Приангарье пьяный водитель попытался съесть протокол - РИА Новости, 08.06.2021

В Приангарье пьяный водитель попытался съесть протокол

Пьяный водитель из города Зима, отказавшись пройти медосвидетельствование, пытался во время оформления правонарушения съесть протокол, сообщается на странице... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T12:36

2021-06-08T12:36

2021-06-08T12:44

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происшествия

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ИРКУТСК, 8 июн – РИА Новости. Пьяный водитель из города Зима, отказавшись пройти медосвидетельствование, пытался во время оформления правонарушения съесть протокол, сообщается на странице ГУМВД Приангарья "ВКонтакте".Сотрудники ГИБДД на трассе Р-255 "Сибирь" остановили иномарку, которая создавала на дороге аварийные ситуации, выезжая на полосу встречного движения. За рулем кроссовера находился 48-летний житель города Зима, имевший все признаки алкогольного опьянения."Пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался. Когда автоинспектор стал составлять протокол о направлении нарушителя на медицинское освидетельствование, тот внезапно вырвал бланк из рук сотрудника полиции, попытался его съесть и покинуть патрульный автомобиль", - говорится в сообщении.Отмечается, что срок действия водительского удостоверения нарушителя истек больше 10 лет назад.На снятом сотрудниками ГИБДД видео видно, что мужчина ведет себя неадекватно, кричит, нецензурно выражается, затем выхватывает из рук полицейского лист бумаги, запихивает его в рот, выскакивает из машины и пытается бежать.После задержания суд назначил нарушителю 10 суток административного ареста. Его машина помещена на спецстоянку.

https://ria.ru/20210608/kanada-1736097803.html

https://ria.ru/20210608/strelba-1736089827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, происшествия