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Путин прокомментировал развитие системы ухода за пожилыми людьми
Путин прокомментировал развитие системы ухода за пожилыми людьми - РИА Новости, 08.06.2021
Путин прокомментировал развитие системы ухода за пожилыми людьми
В России будут развивать систему ухода за пожилыми людьми и инвалидами, к 2022 году система центров поддержки будет покрывать всю территорию страны, заявил... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:57
2021-06-08T14:57
2021-06-08T14:57
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В России будут развивать систему ухода за пожилыми людьми и инвалидами, к 2022 году система центров поддержки будет покрывать всю территорию страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Долгосрочная система ухода чрезвычайно важна, ее нужно совершенствовать. Именно поэтому у нас было шесть, сейчас 24 таких центра, и, действительно, в 2022 году система таких центров должна покрыть всю территорию Российской Федерации... В самое ближайшее время определимся, и уверен, что те планы, о которых было сказано, а именно - создать систему по всей территории РФ к 2022 году, эта задача будет решена", - заявил Путин в ходе встречи с представителями социальных организаций.Президент отметил, что министерство труда и правительство определяют источники, чтобы поддержать данный вид социальной поддержки.
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россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости.
В России будут развивать систему ухода за пожилыми людьми и инвалидами, к 2022 году система центров поддержки будет покрывать всю территорию страны, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Долгосрочная система ухода чрезвычайно важна, ее нужно совершенствовать. Именно поэтому у нас было шесть, сейчас 24 таких центра, и, действительно, в 2022 году система таких центров должна покрыть всю территорию Российской Федерации... В самое ближайшее время определимся, и уверен, что те планы, о которых было сказано, а именно - создать систему по всей территории РФ к 2022 году, эта задача будет решена", - заявил Путин в ходе встречи с представителями социальных организаций.
Президент отметил, что министерство труда и правительство определяют источники, чтобы поддержать данный вид социальной поддержки.