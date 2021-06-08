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В Якутии ответили на критику Минприроды из-за занижения данных о пожарах
В Якутии ответили на критику Минприроды из-за занижения данных о пожарах - РИА Новости, 08.06.2021
В Якутии ответили на критику Минприроды из-за занижения данных о пожарах
Минэкологии Якутии после критики Минприроды рассказало, как в республике измеряется площадь лесных пожаров. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T15:41
2021-06-08T15:41
республика саха (якутия)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
александр козлов (глава минприроды)
происшествия
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ЯКУТСК, 8 июн – РИА Новости. Минэкологии Якутии после критики Минприроды рассказало, как в республике измеряется площадь лесных пожаров.Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что цифры региональных властей по площадям лесных пожаров в Якутии и Иркутской области порой на порядок ниже, чем данные спутникового мониторинга, и обратился в Генпрокуратуру в связи с недостоверностью лесопожарной обстановки в официальной отчетности этих двух регионов.В Минэкологии республики рассказали, что в 2021 году пожары тушили на площади свыше 37 тысяч гектаров, площадь пожаров на труднодоступных и отдаленных территориях лесного фонда (так называемая зона контроля) превысила 217 тысяч гектаров. В Якутии с помощью самолетов обнаруживается 57,8% лесных пожаров, на наземный способ приходится 28,1%, посредством информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз) - 12,1%, отмечается в релизе."В связи со значительными площадями лесных пожаров… данные по площади ИСДМ-Рослесхоз не находят своего подтверждения… Метод уточнения площадей невозможно применить массово на всей территории зоны контроля ввиду больших финансовых расходов... Уточнение площадей целесообразно проводить только после ликвидации пожара, то есть с использованием космических снимков среднего, высокого разрешения, предоставляемых отделом анализа и прогнозирования Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства ФБУ "Авиалесоохрана", - отметили в ведомстве.В Минэкологии добавили, что густой дым от лесных пожаров не позволяет оценить территорию, пройденную огнем, но после их ликвидации проводятся работы по уточнению площадей. "Уточнение площадей производится с применением навигационных систем наземным и авиационным способом", - пояснили в ведомстве.
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республика саха (якутия), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды), происшествия

В Якутии ответили на критику Минприроды из-за занижения данных о пожарах

15:41 08.06.2021
 
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкЛесные пожары
Лесные пожары - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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ЯКУТСК, 8 июн – РИА Новости. Минэкологии Якутии после критики Минприроды рассказало, как в республике измеряется площадь лесных пожаров.
Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что цифры региональных властей по площадям лесных пожаров в Якутии и Иркутской области порой на порядок ниже, чем данные спутникового мониторинга, и обратился в Генпрокуратуру в связи с недостоверностью лесопожарной обстановки в официальной отчетности этих двух регионов.
В Минэкологии республики рассказали, что в 2021 году пожары тушили на площади свыше 37 тысяч гектаров, площадь пожаров на труднодоступных и отдаленных территориях лесного фонда (так называемая зона контроля) превысила 217 тысяч гектаров. В Якутии с помощью самолетов обнаруживается 57,8% лесных пожаров, на наземный способ приходится 28,1%, посредством информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз) - 12,1%, отмечается в релизе.
"В связи со значительными площадями лесных пожаров… данные по площади ИСДМ-Рослесхоз не находят своего подтверждения… Метод уточнения площадей невозможно применить массово на всей территории зоны контроля ввиду больших финансовых расходов... Уточнение площадей целесообразно проводить только после ликвидации пожара, то есть с использованием космических снимков среднего, высокого разрешения, предоставляемых отделом анализа и прогнозирования Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства ФБУ "Авиалесоохрана", - отметили в ведомстве.
В Минэкологии добавили, что густой дым от лесных пожаров не позволяет оценить территорию, пройденную огнем, но после их ликвидации проводятся работы по уточнению площадей. "Уточнение площадей производится с применением навигационных систем наземным и авиационным способом", - пояснили в ведомстве.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
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В Якутии горит более 13 тысяч гектаров леса
 
Республика Саха (Якутия)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Александр Козлов (глава Минприроды)Происшествия
 
 
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