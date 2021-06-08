Москва усилила контроль за пожарной безопасностью на природных территориях
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Москве с наступлением лета усилен контроль за обеспечением пожарной безопасности на природных территориях, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве российской столицы Петр Бирюков.
"В связи с наступлением пожароопасного сезона приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. В столичном регионе создана специальная группировка пожарных и спасателей численностью более 30 тысяч человек и свыше 4,5 тысячи единиц техники", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что заранее были реализованы превентивные мероприятия для предотвращения возгораний.
"Во всех административных округах подготовлены сводные отряды поливомоечной техники, на территории ТиНАО обустроены противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений, проведена опашка 1,5 тысячи километров вдоль садоводческих товариществ и населенных пунктов", - рассказал Бирюков.
По его словам, ежедневно ведется мониторинг ситуации с воздуха силами вертолетов Московского авиацентра - с 1 мая они совершили более 170 разведок.
Также было проведено обследование мест забора воды для авиационной техники, организовано противопожарное водоснабжение в маловодных районах, в том числе оборудованы подъезды к водоемам и обустроены пирсы, подготовлены вертолетные площадки.