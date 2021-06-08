https://ria.ru/20210608/pozhary-1736090154.html

Москва усилила контроль за пожарной безопасностью на природных территориях

Москва усилила контроль за пожарной безопасностью на природных территориях - РИА Новости, 08.06.2021

Москва усилила контроль за пожарной безопасностью на природных территориях

В Москве с наступлением лета усилен контроль за обеспечением пожарной безопасности на природных территориях, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T09:43

2021-06-08T09:43

2021-06-08T09:43

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Москве с наступлением лета усилен контроль за обеспечением пожарной безопасности на природных территориях, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве российской столицы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что заранее были реализованы превентивные мероприятия для предотвращения возгораний."Во всех административных округах подготовлены сводные отряды поливомоечной техники, на территории ТиНАО обустроены противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений, проведена опашка 1,5 тысячи километров вдоль садоводческих товариществ и населенных пунктов", - рассказал Бирюков.По его словам, ежедневно ведется мониторинг ситуации с воздуха силами вертолетов Московского авиацентра - с 1 мая они совершили более 170 разведок.Также было проведено обследование мест забора воды для авиационной техники, организовано противопожарное водоснабжение в маловодных районах, в том числе оборудованы подъезды к водоемам и обустроены пирсы, подготовлены вертолетные площадки.

https://ria.ru/20210531/rosleskhoz-1734929721.html

москва

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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва